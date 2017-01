Onsdag ble det klart at Ståle Solbakken ikke blir Norges nye landslagssjef. Samtalene med Norges Fotballforbund (NFF) stoppet opp etter to møter.

Nå venter derimot kontraktsforhandlinger med FC København.

Der planlegger han å bli værende i overskuelig fremtid. Hans nåværende kontrakt med den danske hovedstadsklubben varer til sommeren 2018, men de har allerede tilbudt ham en forlengelse.

– FCK har vært på banen veldig lenge, helt siden vi kvalifiserte oss for Champions League. Lenge før Norge-spørsmålet dukket opp like før jul. Det er en dialog vi har hatt hele veien, men foreløpig er vi ikke i mål, forteller Solbakken.

Ståle Solbakken Foto: Roberto Pfeil / Ap Ekspandér faktaboks Født: 27. februar 1968 Spillerkarriere: Grue IL (84-88), Ham-Kam (89-93), Lillestrøm (94-97), Wimbledon (97-98), Aalborg (98-2000), FC København (2000-01). Trenerkarriere: Ham-Kam (03-05), FC København (05-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-januar 2013), FC København (2013-nåværende)

Flere jobbtilbud

Treneren med en fortid i tyske FC Köln og engelske Wolverhampton har i tillegg fått tilbud fra flere andre klubber.

– Jeg har hatt flere tilbud i det siste, men jeg forholder meg til at jeg har en arbeidsgiver i FCK, og der trives jeg veldig godt, forteller han.

Solbakken ønsker ikke å gå ut med hvilke klubber som har kontaktet ham, men nordmannen beskriver det som «ok klubber i passe store ligaer».

Selv om han har avvist flere beilere, har han ennå ikke tatt stilling til Københavns nye kontraktsforslag.

– Nå har jeg vært på ferie og møter opp på min første trening med FCK i morgen, så jeg har ikke hatt noen dialog med dem om det i denne perioden, sier han.

Ingen Norge-avtale

Norges Fotballforbund (NFF) leter etter Norges nye landslagstrener, og rett før jul kontaktet de Solbakken. Etter to møter sa partene stopp.

– Vi fant ut at det ble veldig vanskelig å finne en løsning som var god for NFF, god for meg og ikke minst god for FCK. De er faktisk arbeidsgiveren min, sier Solbakken.

Han presiserer at samtalene aldri kom så langt at et tilbud ble lagt på bordet.

– Jeg har ikke takket nei til jobben, jeg har sagt ja til noen samtaler. Og i samråd med Nils Johan (Semb, journ.anm.) i dag tidlig, så fant vi ut at det er nytteløst å gå videre. Det er en tredjepart her og inn i bildet, sier forteller FCK-treneren.