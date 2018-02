I en pressemelding sendt ut dagen etter OLs siste skiskytterøvelse skriver Det amerikanske skiskytterforbundet:

«Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) avgjørelse om å la Tjumen få arrangere verdenscupen er helt uakseptabelt. Av hensyn til kampen for en ren sport og vår egen sikkerhet, kan vi ikke delta med god samvittighet.»

Det er skiskytteren Susan Dunklee, som tok VM-sølv på fellesstart i fjor, som har twitret uttalelsen.

Dermed følger USA etter Canada som i desember ble den første nasjonen til å boikotte verdenscupavslutningen i skiskyting i russiske Tjumen.

Norge: – Feil med boikott

Men foreløpig kommer ikke Norge til å følge etter.

– Det vi har sagt er at vi er avventende og at vi ikke har veldig lyst til å gå til boikott. Vi mener det er feil å bruke boikott for å fremme idrettspolitikk, sier generalsekretær i Norges skiskytterforbundet, Rakel Rauntun til NRK.

GENERALSEKRETÆR: Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det internasjonale antidopingbyrået (Wada) har fortsatt ikke godkjent Russlands antidopingarbeid. Likevel lar Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) landet få beholde verdenscupavslutningen i Tjumen samt to runder av IBU Cupen, det nest øverste konkurransenivået i internasjonal skiskyting.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har, i motsetning til IBU, bestemt at de ikke arrangerer verdenscup i Russland fra og med forrige vinter og på ubestemt tid.

Men Norge vil altså likevel ikke ta et standpunkt i saken.

– Vi har sagt at vi er imot at nasjoner som ikke er godkjente etter Wada-koden får store arrangementer, men per nå er vi avventende og kommer ikke til å gjøre noe boikottgrep. Vi synes det i utgangspunktet er feil å bruke våre utøvere, slik at de ikke får sjansen til å konkurrere, til å fremme et politisk budskap, sier Rauntun.

– Men ved å reise dit sier dere vel indirekte at det er greit at de får arrangere verdenscup selv om de ikke er godkjente etter Wada-koden?

– Vi er som sagt i utgangspunktet mot at en nasjon som ikke er «Wada compliant» får arrangere, men det er veldig dramatisk å gå til boikott. Vi må gjøre dette i tett dialog med sport (avdelingen i NSSF). Det handler blant annet om å posisjonere seg i nasjonscupen som går på økonomi. Dette går utover mange ting.

Ikke avgjort

Rauntun mener det er urettferdig å for eksempel frata en utøver muligheten til å kjempe om verdenscuptittelen sammenlagt ved å boikotte de siste rennene. Derfor mener hun løsningen må være en masseboikott eller ingenting.

Johannes Thingnes Bø ligger på andreplass i verdenscupen bak franske Martin Fourcade før de tre siste verdenscuprundene.

– Nå har vi hatt fullt fokus på OL og så får vi se hva som skjer nå i etterkant. Blir boikott nødvendig må man vurdere det, men da må de ti - femten beste nasjonene velge å gjøre det sammen, sier hun.

I desember 2016 kom McLaren-rapporten med sterke indikasjoner på at det har foregått systematisk doping i russisk toppidrett. 31 skiskyttere ble etterforsket etter funn i rapporten. Tre ble utestengt fra OL og suspendert fra verdenscupen.

Besseberg: – De får gjøre som de vil

Men på et styremøte i Pyeongchang 13. februar bestemte IBU at Tjumen likevel får beholde verdenscupavslutningen.

– Den avgjørelsen er endelig, sier IBU-president Anders Besseberg til NRK lørdag.

– Rennene går der uansett, med de som stiller opp. Alt er helt innafor. De (Tjumen) fikk den tildelingen før Rusada ble «non complaint», sier presidenten.

– Hva tenker du om at også USA nå velger å boikotte?

– Det får de gjøre som de vil med.

Han trekker frem det IBU hele tiden har holdt som argument for å beholde den russiske verdenscuparrangøren:

– Det er ikke bevis på at det russiske skiskytterforbundet har vært involvert i dette (systematisk doping under Sotsji-OL, journ.anm.).

Hele pressemeldingen fra IBU med argumentasjon for å beholde Tjumen-rennene kan du lese her (ekstern lenke).