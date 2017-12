– Dette er et signal på at IBU ikke tar kampen om rene konkurranser seriøst, sier Lowell Bailey til NRK.

Skiskytteren har vært en av de sterkeste kritikerne av Russland etter at flere rapporter hevder det var systematisk doping i landet, særlig under Sotsji-OL.

Da det i forrige uke ble kjent at IOC utestenger Russland fra vinterens OL, gikk amerikaneren ut og krevde at også Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) skulle reagere mot Russland.

Dét gjorde de søndag, men avgjørelsen om å nedgradere landet til et provisorisk IBU-medlem er kun en politisk avgjørelse og får ingen sportslige konsekvenser.

Det reagerer Bailey sterkt på.

– Jeg kan si at løperne ikke er fornøyde med avgjørelsen. Vi mister troen på IBUs evne og vilje til å forsvare rene utøvere, sier han, og legger til:

– De (IBU) tar ingen meninsfulle skritt på veien mot å straffe Russland for hva de gjorde i Sotsji.

– De bør fratas verdenscup

Det er spesielt to ting amerikaneren, som tok VM-gull i fjor, mener IBU nå kunne gjort for å vise at de tar kampen mot doping seriøst.

Bailey ble verdensmester under forrige VM. Foto: Lee Jin-man / AP

For det første vil han at Russland skal miste startplasser i verdenscupen. Dette er en ny regel i årets sesong, men den har ikke tilbakevirkende kraft og Russland kan derfor ikke straffes for tidligere dopingdommer.

Dessuten mener Bailey at IBU burde fratatt russerne verdenscuprunden i Tjumen som avslutter årets sesong i slutten av mars.

– Ved å velge å ikke gjøre noe av dette sender IBU-styret en klar melding om at de ikke er villige til å forsvare rene konkurranser og rettigheter til rene utøvere.

IBU: Mangler bevis

IBU og president Anders Besseberg offentliggjorde søndagens avgjørelse på en pressekonferanse i Hochfilzen.

Da sa presidenten følgende om avgjørelsen om å ikke frata Russland verdensuprunden i Tjumen:

– Det er et arrangement som er tildelt tidligere og som ikke har noe med denne saken å gjøre. Vi kan ta det tilbake, men har ingen grunn til det nå.

Besseberg argumenterte også med at IBU foreløpig ikke har bevis på at russisk skiskyting har vært involvert i det omfattende dopingprogrammet i landet.

Dette til tross for at den russiske varsleren og tidligere sjefen for Moskva-laboratoriet, Grigorij Rodtsjenkov, har hevdet at den russiske skiskytterpresidenten var en av dem han samarbeidet med om jukset.

Varsleren er blitt trodd på sin forklaring både av Det internasjonale antidopingbyåret (Wada) og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), som utestengte Russland.

– Det er et utsagn, men ikke bevist, sier Besseberg til NRK.