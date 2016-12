Medaljevinnere fra Sotsji skal være dopingsuspendert

Det kom frem etter dagens ekstraordinære styremøte i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Etter det NRK erfarer har de to suspenderte utøverne ikke vært involvert i dopingsaker tidligere.

Begge tok medalje i Sotsji, men har nå lagt opp.

Åpner sak mot 29 utøvere

I tillegg åpner IBU sak mot både det russiske forbundet og 29 utøvere, skriver de i en pressemelding.

– Vi har satt i gang etterforskning av 29 utøvere. To er midlertidig utestengt, sier IBU-president Anders Besseberg til NRK.

Han sier at saken om de 29 utøverne oversendes til en arbeidsgruppe, og utøverne blir foreløpig ikke suspendert.

– Arbeidsgruppen har fått mandat til å gå videre med etterforskningen. Det blir senere oversendt til dopingpanelet, sier Besseberg.

Mister verdenscup og junior-VM

På det ekstraordinære styremøtet valgte det russiske skiskytterforbundet å gi fra seg vinterens arrangementer. Dermed blir det ingen verdenscup i Tyumen i mars. Det blir heller ikke junior-VM i Ostrov i februar.

– Funnene i McLaren-rapporten indikerer alvorlige problemer i russisk idrett og dens antidopingsystem. IBU tar denne informasjonen veldig alvorlig, og nå er det opp til oss å finne ut hvor stort problemet i russisk skiskyting er, sier Besseberg til NTB.

Fra Norges Skiskytterforbund før IBU skryt.

– IBU har gjort en solid jobb. Og det er bra at Russland trekker seg. Det er et signal om at de har skjønt alvoret i situasjonen, sier Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund til NRK.