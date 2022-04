Ukrainsk verdensmester raser mot Simon Fourcade

Den tidligere verdensmesteren på jaktstart avsluttet sesongen etter OL for å forsvare landet mot den pågående russiske invasjonen av Ukraina. Da NRK snakket med Pidrutsjnyj i slutten av februar, var han innrullet i nasjonalgarden og på plass i byen Ternopil.

Siden har det vært stille fra 30-åringen, men etter at han så intervjuet Fourcade hadde gitt til MatchTV, la han ut et innlegg på Instagram.

FÅR KRITIKK: Simon Fourcade er nå juniortrener for Frankrike. Foto: Matthias Schrader / AP

– Jeg har ikke kunne skrive her på lenge, men gårsdagens intervju Simon Fourcade ga til russiske journalister, gjorde meg rasende. Så jeg bestemte meg for å ta meg tid til å si min mening om idrettens rolle i politikk og krig, skriver Pidrutsjnyj og kommer med følgende melding til Simon Fourcade og den mer meriterte lillebroren Martin:

– Jeg håper barna deres aldri får føle den smerten ukrainske barn har opplevd. Barn som har forlatt hjemmene sine, som har hørt lydene av eksplosjoner, som har sett mødrene deres bli voldtatt og slektningene deres drept.

Les også: Skiskytterprofil ledet Putins propagandashow: – Veldig sjokkerende

Fourcade: – Veldig strengt

Tiraden på Instagram kommer altså bare dagen etter at Simon Fourcade, som er landslagstrener for de franske juniorene, uttrykte overfor russisk media at det er feil av IBU å utestenge russiske utøvere, som følge av krigen i Ukraina.

– Det virker for meg som at IBU kun følger det andre forbund gjør. Kanskje de er under press på grunn av det. Men jeg tror ikke at utestengingen av russiske utøvere og forbundet er en god avgjørelse.

– Å fjerne utøvere er i seg selv en veldig strengt. Derfor kan jeg ikke forklare hvorfor det nå er nødvendig å utestenge det russiske forbundet. Jeg er ikke et medlem av det forbundet, så jeg kan ikke påvirke det. Men for meg er dette en feil avgjørelse.

VERDENSMESTER: Ukrainske Dmytro Pidrutsjnyj er verdensmester på jaktstart. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

– Dritsekker

Det er altså disse uttalelsene som har fått Dmytro Pidrutsjnyj til å se rødt. I Instagram-innlegget skriver han at han baklager at han stemte Simons mer kjente bor Martin Fourcade inn i utøverkomiteen i den internasjonale olympiske komite (IOC).

– At så flotte idrettsutøvere viste seg å være drittsekker, skriver han.

– Hvordan kan man si at sport står utenfor politikk når det var mange utøvere som hadde Z på klærne under en konsert i Moskva til støtte for krigen? Er de så uskyldige og lider under makten? Sport har alltid vært et markedsføringsverktøy for ethvert land, så at idrett ikke er politikk, har aldri vært objektivt for meg, og enda mindre nå.

Han mener det er riktig at Russland og Hviterussland ikke får delta i internasjonale idrettskonkurranser.

TIDLIGERE SKISKYTTERSTJERNE: Martin Fourcade har ufrivillig blitt en del av konflikten mellom broren Simon Fourcade og Dmytro Pidrutsjnyj. Foto: Jussi Nukari / AP

– Jeg tror at hele befolkningen i Russland og Hviterussland er ansvarlig for den de valgte og som de har tilgitt forbrytelsene til før.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra både Simon og Martin Fourcade. Vi har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Simon, men Martin Fourcade skriver følgende:

– Min eneste kommentar er at jeg får fornærmelser etter meg fordi broren min ga et intervju om sine egne synspunkter.

Ønsker ikke utestenging av russiske skiskyttere

Søndag publiserte Simon Fourcade et langt innlegg på sin Instagram-konto der han blant annet tydeliggjør at han er imot krigen.

– Så for å være klar en gang for alle: Jeg støtter ikke krig og jeg støtter ikke den russiske regjeringen. Er det tydelig nok?!

Han skriver videre at broren Martin ikke har noe med saken å gjøre og bør holdes unna konflikten. I innlegget understreker han imidlertid igjen at han ikke støtter utestengingen av russiske skiskyttere.

– Så, ja, jeg sa at jeg ikke støtter denne avgjørelsen om å ekskludere russiske idrettsutøvere fra internasjonale konkurranser fordi jeg synes det er totalt kontraproduktivt og et stort hykleri.

– Flertallet av russiske idrettsutøvere er imot krigen, men faktum er at de ikke kan si det.