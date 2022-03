Ukrainsk verdensmester kalt inn til militær tjeneste: – Frykter ingenting

Skiskyttersesongen endte brått for de ukrainske utøverne. I byen Ternopil er verdensmester Dmytro Pidrutsjnyj nå innrullert i nasjonalgarden.

– Vi frykter ingenting, sier han til NRK.

Kontrasten er enorm fra å delta i vennlig kappestrid under OL til å skulle forsvare sin egen hjemby uka etter. Pidrutsjnyj la ut en følelsesladd hilsen til sine venner og fans for et par dager siden.

– Mitt lag og jeg blir i Ukraina for å forsvare våre hjem og våre familier mot bevæpnede russiske styrker som invaderte Ukraina den 24. februar, skrev han da.

Og så ba han om at alle som kan hjelpe til, enten ved å donere penger eller ved å gå til gatene der de er, om å gjøre det. Han ba også ulike lands regjeringer om å handle.

GULLVINNER: Dmytro Pidrutsjnyj tok gull under VM i Östersund. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Tragisk

Til NRK bekrefter Pidrutsjnyj nå at han er i tjeneste og utdyper hva det innebærer.

– Ja, jeg er nå i Nasjonalgarden, i den militære delen. Vi hjelper med å styrke forsvarsstrukturen og lager barrikader og festningsverk. Vår jobb er å forsvare byen vår og hjelpe militæret så godt vi kan, forklarer han.

Skiskytteren forteller at han tjenestegjør sammen med kombinertløperen Dmytro Mazurtsjuk, som også deltok i OL. Pidrutsjnyj er selv den beste ukrainske skiskytteren på herresiden, og i mars 2019 ble han verdensmester på jaktstart, foran Johannes Thingnes Bø.

Bø selv mener at situasjonen Pidrutsjnyj har havnet i setter perspektiv på ting.

– Et startskudd i Kontiolahti i helga er så kontrast sammenlignet med skudd i Kiyv. Det at han er i fronten og tar vare på sin by og vil beskytte sitt folk er så sterkt. Det er så langt utenfor den verden vi kjenner, og jeg sliter med å sette ord på det. Jeg synes de er så tøffe, og landet kan være stolt av innbyggerne sine som stiller opp på den måten, sier Bø til NRK.

Etter det NRK erfarer er de fleste av herreløperne til Ukraina i skiskyting nå kalt inn til tjeneste for sitt land.

– Håper virkelig dette tar slutt

Bø er bekymret for sine skiskytterkolleger.

– Man er redd for dem og for alle innbyggere i Ukraina. Jeg håper virkelig at dette tar slutt. Det er når man kjenner noen som er i en konflikt, så blir det litt nærere. Man har «leke-konkurrert» mot hverandre, og nå skal han konkurrere om liv og død. Det var ikke der jeg trodde verden var kommet. Det er et langt steg tilbake for menneskeheten, mener Bø.

NRK fikk kontakt med Pidrutsjnyj gjennom lagets norske smøresjef Ole Bjørn Tretterud. Han forteller om stor uvisshet da han skilte lag med sine kolleger i Frankfurt ved mellomlanding etter OL.

– Det er helt tragisk hele opplegget. Vi var jo usikre etter OL, men la jo planer for resten av sesongen i håp om at det skulle gå bra. Og nå er det plutselig full krig. Når jeg prater med kollegene mine på telefon, er det plutselig skyting eller smell i bakgrunnen. Da kommer det veldig tett innpå, sier Tretterud som har daglig kontakt med sine venner i Ukraina.

FORTVILER: Ukrainas norske smøresjef Ole Bjørn Tretterud, sammen med resten av landslagets smøreteam Foto: Privat

– Vi er rolige

Ukraina meldte raskt at de er ferdige med sesongen i skiskyting som følge av trusselen fra nabolandet. Senere har både Russland og Hviterussland også trukket seg, etter at det internasjonale skiskytterforbundet forbød landene å konkurrere under eget flagg.

Men for det ukrainske laget er det altså selve krigen som holder dem hjemme. På Instagram ønskes Pidrutsjnyj lykke til av skiskyttervenner og fans. Selv har han ikke lov til å ta bilder fra der han er. NRK får bare noen svar via tekstmelding.

KOLLEGAER: Dmytro Pidrutsjnyj og Ole Bjørn Tretterud sammen i smørebua. Foto: Privat

– Vi er rolige og klar for hva som måtte komme. Trusselen er stor, men nå er det mest kamper i Kyiv. I dagene som kommer, vil vi vinne!, skriver Dmytro Pidrutsjnyj til NRK.

Også medlemmer av smøreteamet er kalt ut.

– En av mine smørere har reist ut for å forsvare landet og en annen snakket om å melde seg til tjeneste. Det er vondt å tenke på, sier smøresjef Tretterud.