Martin Fourcade vil ha russerne tilbake – støtter Uhrenholdt Jacobsen

Den franske skiskytterlegenden møter NRK i den tåkelagte VM-byen Oberhof. Den siste tiden har han hatt en klump i magen. Franskmannen – som alltid har vært ærlig og frittalende – føler at han ikke har sagt det han mener. Han står klar til å kaste seg inn i en betent debatt, som han vet vil skape overskrifter og rette søkelyset mot ham.

– Det er mange som kommer til å forstå og mange som ikke kommer til gjøre det. Jeg sier ikke at jeg har sannheten og står over andre, men som et menneske har jeg et personlig syn på det. I dag føler jeg at det er ok å snakke om det, sier Fourcade.

UTØVERREPRESENTANT: Martin Fourcade. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

På forhånd hadde NRK fått beskjed om at vi fikk snakke med Fourcade i ti minutter. Det ble fort til nærmere halvtimen. Franskmannen hadde mye på hjertet og delte sin ærlige mening om utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

– Som utøverrepresentant og som en idrettsmann, mener jeg vi burde vurdere å la russiske og belarusiske utøvere få komme tilbake i konkurranse. Det er hovedbeskjeden. Jeg er valgt inn i IOC for å forsvare utøvere. Og jeg føler litt på at jeg ikke forsvarer de utøverne. Selvsagt er de russiske og belarusiske, men de er også utøvere. Jeg syns de også burde forsvares på det grunnlaget.

Vil ikke anklages for Russland-støtte

34-åringen er aktiv i idrettspolitikken. Han sitter som president for utøverkommisjonen til OL i Paris i 2024 og er utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité, sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Begge delte sine synspunkter under det omstridte IOC-møtet 19. januar, som skapte store overskrifter i internasjonale medier.

Fourcade understreker at han ikke uttaler seg som medlem av IOC. Han er kritisk til at organisasjonen ikke har gått lengre i å gjøre russiske utøvere nøytrale tidligere.

– Jeg støtter det ukrainske folk fullt ut. Denne krigen er forferdelig. Det er ingen del av meg som skjønner den russiske regjeringen eller handlingene, sier Fourcade, før han fortsetter:

– Grunnen til at jeg føler det er ok å snakke om det nå, er fordi ingen kan misforstå min posisjon på det. Jeg har kjempet mot Russland gjennom hele karrieren min rundt dopingproblematikk. Jeg var ikke den eneste, men en av få som tok en offentlig posisjon mot det russiske forbundet og mot russiske myndigheter på dopingproblematikk. Jeg hadde av og til en frykt på grunn av det, for du visste aldri hva som kom til å skje. Men jeg kommer ikke til å gi noen muligheten til å anklage meg for å være pro-russisk, sier han.

Fourcade mottok drapstrusler på grunn av kritikk mot Russland etter dopingskandalen i Sotsji i 2014.

Fourcade: Utøverne kan ikke klandres

Det er fortsatt mange som vil ha en bit av mannen fra Céret i Oberhof. Flere stopper ham på vei til intervjuet med NRK. Noen vil hilse på og slå av en prat, andre vil ta en selfie. Han savner folkene, men ikke å konkurrere. TV 2-ekspert og mangeårig rival Ole Einar Bjørndalen har beskrevet ham som en utøver med tydelige meninger.

GULLGROSSIST: Martin Fourcade tok fem OL-gull i løpet av sin meritterte karriere. Tre av dem kom under OL i Pyeongchang for fem år siden. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Nå er han ekstremt tydelig på at utøvere ikke skal nektes å konkurrere på grunn av passet sitt eller fordi presidenten din eller landet ditt gjør ting du ikke støtter. Han mener det ville vært forferdelig å ikke kunne konkurrere fordi presidenten eller hjemlandet begår handlinger man ikke støtter.

– Av og til er jeg stolt over å være fransk og noen ganger skammer jeg meg. Akkurat som for dere nordmenn. Noen ganger er dere stolte av å være nordmenn, av og til sier dere «faen, landet mitt tar valg jeg ikke støtter».

Tror på idrettens samlende kraft

Den franske 34-åringen sier at han ser begge sider av saken og har full forståelse for dem som ikke ønsker en russisk og belarusisk retur til idretten. Ukrainas idrettsminister, Vadym Huttsajt, sier de vil vurdere boikott om russerne slipper til i Paris-OL i 2024. Flere norske profiler har lagt seg på samme linje. Fourcade mener det er et steg i gal retning.

– Jeg er en forkjemper for at utøvere skal ha og bruke stemmene sine. Jeg vil at de skal ha en tydelig stemme. Men det blir vanskelig når utøvere skal velge hvem de mener de skal konkurrere mot og ikke, sier Fourcade, som mener det ikke skal være opp til utøvere å bestemme hvem de konkurrerer mot.

34-åringen mener boikott ikke er et standpunkt utøverne skal ta. Han har tro på de olympiske verdiene.

– Vi kan samles på tvers av ulike religioner, land og tankesett. Inne på denne fredelige arenaen, sportsarenaen, kan vi vise verden at vi kan være glade i hverandre og kjempe mot hverandre med sportens verdier. Det har jeg forsvart fra dag én. Jeg ville forrådt meg selv og det jeg står for, om jeg ikke forsvarer det. Les også: Jacobsen snakker ut om IOC-bråket: – Begynner å stille spørsmål ved alt man har gjort

Fredag møttes rundt 30 idrettsministere fra Europa, Japan, USA og Canada. Signalene i etterkant har vært at de er samstemte om at russerne ikke bør få slippe til. Paris-ordfører Anne Hidalgo har gitt uttrykk for at hun ikke ønsker å se dem i OL i 2024.

– Jeg vil være veldig flau over landet mitt hvis landet mitt bestemmer seg for å forby russiske og belarusiske utøvere å konkurrere, sier Martin Fourcade til NRK.

– Vi er utrolig stolte over å vise verden hvor vakkert Frankrike er. Og jeg kan ikke forstå hvordan vi kan ønske verden velkommen uten de russiske og belarusiske utøverne. For meg er det ikke noe vi kan stå for.

POPULÆR: Mange medier ville intervjue Martin Fourcade da han dukket opp i Oberhof, men det var bare NRK han ville snakke med om Russland-problematikken. Foto: Anders Skjerdingstad

Han snakker ikke på vegne av OL i Paris i 2024 og har ingen tidslinje på når det skal foreligge et svar, men mener diskusjonen må tas.

– Om det vi snakker om ikke er for Paris, vil det være for Cortina eller Brisbane. Det er ikke noen frist for dette temaet. Det handler ikke om når – men om de skal eller ikke skal få konkurrere. Og jeg synes de bør få lov.

– Ekskludere har aldri vært løsningen

Han mener det ikke er god nok grunn å utestenge utøvere fordi de har en kobling til landets militærvesen. Fourcade var selv koblet til det franske forsvaret, men understreker at han aldri konkurrerte som en soldat.

– Hva sier du til dem som mener at å la russere delta er propaganda for Putins krig? spør NRK.

– Vi kan ikke ekskludere på grunn av det. Det vil ikke være rettferdig. For meg er det også viktig at russiske folk ser russiske utøvere og utøvere fra resten av verden kan skape noe sammen. At de står for noe større. Verdiene landet står for er ikke bra, men å ekskludere har aldri vært løsningen. Selvfølgelig vil de tjene noe på det, men det er andre elementer til det også. Det er viktig å snakke med russiske utøvere.

– De er ambassadører for Russland utenfor landegrensene, men de er også ambassadører for resten av verden i Russland når de er hjemme, mener Fourcade.

Støtter Jacobsen: – Enkelt å ikke si noe

Den franske 34-åringen har fulgt med på debatten som har rast i norsk presse etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen uttrykte at utøvere ikke burde diskrimineres på bakgrunn av pass. Kritikken hun mottok er en av grunnene til at han gjør dette intervjuet med NRK.

– Hun tok et standpunkt og fikk det tøft. Det er ikke enkelt med så mye press og kritikk, sier han.

– Vi må klare å snakke om dette uten å få de reaksjonene som Astrid fikk. Da er det ikke en samtale lenger. Det er sårende, det er å være fullstendig gal og helt urettferdig.

Fourcade forteller at han har snakket med Jacobsen i etterkant. De sitter sammen i IOCs utøverkomité som to av ti valgte representanter.

– Jeg vet om mange norske utøvere som er imot. Men jeg vet også om mange norske utøvere som er for et comeback, som ikke vil si noe fordi de ikke ønsker samme reaksjoner som Astrid fikk. Det er enklere å ikke si noe, sier Fourcade – og fortsetter:

– Vi lever i en verden der alt er svart-hvitt. Det er ingen gråsoner eller nyanser. Du kan ikke snakke om å ville ha utøverne tilbake uten at folk tenker at du støtter krigen. Det gjør jeg ikke, og jeg vil aldri støtte den.