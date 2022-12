Ukjent 16-åring med norsk kunstløpsensasjon: – Jeg ble sjokkert

– Jeg er jo veldig overrasket og stolt, sier Gomez til NRK.

Det er ikke rart 16-åringen er stolt. Etter en konkurranse i helgen kan hun nemlig skilte med ny, norsk rekord.

STOLT: Gomez har oppnådd store ting i ung alder. Foto: Gunvor Bay

– Jeg kom til konkurransen og hadde ikke veldig høye forventninger. Det var tøff konkurranse, men så gjorde jeg et veldig bra kortprogram som var feilfritt. Det ble norsk rekord, og så var jeg på førsteplass etter alle var ferdige, forteller Gomez.

– Jeg ble ganske sjokkert. Jeg trodde ikke jeg skulle gjøre det så bra, legger hun til.

Se Gomez imponere i kortprogrammet:

16-åringen imponerer på isen Du trenger javascript for å se video.

– Tenkte ikke på VM-kravet

Men Gomez kan også glede seg over mer enn én rekord. Nemlig tre rekorder. I tillegg til kortprogrammet, satte hun også ny rekord på friløp og totalt i turneringen.

Med seier i kortprogrammet og nest beste resultat i langprogrammet, ble det også seier i turneringen totalt for Gomez. Samtidig tok hun VM-kravet, og har dermed muligheten til å bli tatt ut til VM i Japan.

OVERRASKET: Gomez' seier i kortprogrammet ga rekord. Foto: Gunvor Bay

– Hadde du trodd du skulle klare norsk rekord og VM-kravet allerede denne sesongen?

– I hvert fall ikke i starten av sesongen. Jeg tenkte ikke på VM-kravet i det hele tatt, jeg tenkte heller på EM-kravet, sier hun.

Men nå som kravet er i boks, håper hun at det blir tur til både Japan og EM i Finland.

– Mer langsiktig, så satser jeg på OL i 2026 i Italia. Det er den store drømmen.

– Er målet da å delta, eller å kunne hevde seg høyt oppe?

– Bare å delta hadde vært veldig gøy. Kunstløp er ganske tøft i utlandet, så å bli med i OL hadde vært kjempegøy i seg selv og kunne nyte opplevelsen.

– Bragd for historiebøkene

Selv om hun er fersk senior, har 16-åringen allerede drevet med kunstløp i mange år. Gomez startet da hun var rundt åtte-ni år gammel.

– Det er et resultat av langsiktig og dedikert satsing. Det er beundringsverdig hun klarer å hodet kaldt og klarer poengkravet i sin første sesong som senior, sier president i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, til NRK.

IMPONERT: Presidenten i Norges Skøyteforbund hyller Gomez. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun hyller prestasjonen til den ferske norgesrekordholderen og får støtte av kunstløpdommer Kari-Anne Olsen.

– Det er en bragd for historiebøkene. Det er ikke ofte vi har løpere som klarer å kvalifisere seg i så ung alder, sier Olsen til NRK.

– Det er fantastisk for norsk kunstløp at vi får en løper som har klart VM-kravet. Det er morsomt med fremgangen hun har hatt det siste året, fortsetter dommeren.

Tidligere er det bare Anne Line Gjersem og Kaja Hanevold av norske som har klart å kvalifisere seg til et kunstløp-VM. Etter at det internasjonale skøyteforbundet innførte poengkrav for syv år siden, er det bare Gjersem som har klart det.

SENIOR: Årets sesong er Gomez' første som senior. Foto: Trine Nessler Wichmann

Olsen, som også sitter i uttakskomiteen til VM, påpeker at 16-åringen fortsatt ikke er tatt ut til mesterskapet. Hun understreker likevel at det bare er en formalitet som gjenstår.

– Det kan oppstå en skade eller noe sånt. Så kan det også være flere som klarer det – vi har bare én plass. Da handler det om høyest teknisk poengsum, sier hun.