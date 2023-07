Maria (23) skapte norsk idrettshistorie – nå har legene bedt henne om å legge opp

– Jeg er lei meg.

Det svarer den historiske isdanseren Maria Bjørkli på spørsmål om hvordan hun har det.

23-åringen har nemlig fått beskjed om at hun ikke kan fortsette som toppidrettsutøver. Helsen hennes setter en stopper for karrieren.

– Det var etter EM at jeg begynte å føle meg dårlig, forklarer hun.

For la oss starte der. I EM. Da Bjørkli skrev idrettshistorie som første norske isdanser som noensinne deltok i et europamesterskap. Sammen med dansepartner James Koszuta (USA) representerte hun Norge under EM i Finland i januar.

Så gikk det nedover.

Operert som nyfødt

Lørdag kveld offentliggjorde hun nemlig nyheten om at hun legger opp. Hun har ikke noe valg.

– Jeg har hatt hjerteproblemer hele livet, så jeg var klar over at jeg tok en sjanse da jeg satset på idrett, forteller hun NRK søndag formiddag.

OPERERT: Bjørkli måtte opereres da hun var tre dager gammel. Foto: Privat

Isdanseren ble født med en hjertefeil, og hun var bare tre dager gammel da hun hadde sin første åpne hjerteoperasjon.

17 år gammel måtte hun på operasjonsbordet igjen, og i 2020 fikk hun operert inn en pacemaker. Den gjorde henne mye bedre, men etter EM tidligere i år startet altså nedturen.

– Etter EM oppdaget legene at det var noe galt med én av ledningene, forteller hun.

– Jeg skulle bare dra til Oslo og trekke ut de gamle ledningene og få på plass nye, men da oppdaget de at en ledning hadde grodd fast i hjerteklaffen. Operasjonen ble avlyst, og jeg returnerte til Stavanger, forklarer Bjørkli videre.

For høy risiko

Etter en stund fikk 23-åringen komme tilbake til Rikshospitalet, der de hadde fått på plass et større team som skulle sørge for at operasjonen gikk trygt og forsvarlig for seg.

Men til slutt dro legene i bremsen. De konkluderte med at det var for høy risiko å gjennomføre den planlagte operasjonen.

– Derfor må jeg legge opp, forklarer Bjørkli.

PÅ SYKEHUS: Bjørklis hjertesykdom har gjort henne Foto: Privat

Den ødelagte ledningen blir liggende igjen i hjerteklaffen, og isdanseren må gi opp toppidrettssatsingen.

– Jeg kan fortsette å trene, men ikke på dette nivået. Jeg kan ikke være toppidrettsutøver.

– Hva har idretten betydd for deg?

– Det har betydd mye. Den har gitt meg mye. Det er liksom det eneste jeg har gjort, svarer hun.

Men selv om det er det eneste hun har gjort, hadde hun kun vært danseparter med James Koszuta i ett år, før de klarte EM-kravet.

DRØMMEPARTNERE: Bilde fra Challenge Cup i Philadelphia der Maria Bjørkli og partneren ble nummer tre. Foto: Privat

– Det er stort at vi fikk til det, selv om vi hadde mye større mål. Vi drømte om VM og OL, erkjenner isdanseren.

Nå drømmer hun om å fortsette med et liv i idretten, men kanskje heller som trener.

– Jeg må se på dette som en mulighet til å oppleve nye ting, sier 23-åringen tappert.

– Hun har vist at det er mulig

Skøytepresident Mona Adolfsen er lei seg for at Bjørkli må legge opp.

– Dette var selvsagt en veldig trist beskjed å få. De har lagt ned så stor innsats og gjort enorme fremskritt på relativt kort tid, sier hun.

SKØYTEPRESIDENT: Mona Adolfsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Adolfsen er likevel tydelig på at helsen alltid må komme først, og at selv om Bjørklis aktive karriere nå er over, kan hun være til stor nytte i norsk idrett.

– Jeg håper imidlertid at vi kan dra nytte av den kompetanse og ikke minst erfaringen Maria har fått med seg i årene som isdanser og at det kan bidra til at vi kan få bygget opp nye isdansere, forteller skøytepresidenten.

– Jeg er imponert over den innsatsen og viljen Maria har vist til å satse på en gren som vi i Norge ikke har noen tradisjon med. Hun har vist at det er mulig, legger Adolfsen til.