– Spesielt Jakob ble altfor ivrig. Han gikk på for mye, og kastet bort krefter på tull og tøys, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK etter «The Dream Mile» under Bislett Games 13. juni.

På forhånd var det snakket om muligheter for tidenes første Diamond League-seier til familien Ingebrigtsen og ny norsk rekord på en engelsk mil. I stedet løp Jakob (18) og Filip (26) Ingebrigtsen inn til henholdsvis sjette- og niendeplass, etter at særlig Jakob hadde løpt meget offensivt underveis.

Nå er de på plass i Stanford, der årets utgave av Prefontaine Classic arrangeres søndag kveld, for å løpe «The Bowerman Mile».

NRK sender Diamond League-stevnet i Stanford direkte fra kl. 22.00 søndag kveld, norsk tid. Brødrene Ingebrigtsen løper kl. 23.51.

Og fortsatt er ikke Team Ingebrigtsen helt enige om det som skjedde på Bislett egentlig var bra eller dårlig.

– Vi har ikke snakket om det som skjedde på Bislett, men jeg tror guttene har snakket om det. Det skulle ikke forundre meg om de falt ned på samme konklusjon, sier Gjert Ingebrigtsen mens sønnene er ute og gjennomfører den siste treningsøkten i den californiske sommervarmen.

– Sånn man må springe

Der tar han imidlertid feil.

– Jeg ga Jakob ros for måten han sprang på, at han er litt offensiv tidlig i løpet og prøver å springe for å vinne, ikke for å få en bra plassering, som han kanskje har gjort tidligere. Det er sånn man må springe for å ha en mulighet til å ta en topp tre-plassering i Diamond League, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Det hjelper ikke å ligge sist og spurte på slutten når de andre har kommet i mål. Du må være med og prege løpet. Det er sånn man blir bedre, og det er sånn man vinner Diamond League, fastslår han.

På 1500-meteren i Stockholm gjorde Jakob Ingebrigtsen det motsatte av på Bislett. Han lå så langt bak at selv en vanvittig sisterunde «bare» holdt til tredjeplass.

Han erkjenner at ingen av løpene var optimale.

– Det er litt lite med to løp før man skal springe sitt livs løp, så de løpene var litt for å komme i gang. Veldig ulike taktisk, men jeg prøver å ta hvert løp for hva det er og gjøre det best mulig der og da, sier han.

Varsler «klassisk Ingebrigtsen-variant»

Før søndagens løp i Stanford er det knyttet usikkerhet både til at de kommer rett fra høydetrening i St. Moritz og at de forflyttet seg ni tidssoner fra Sveits til California så sent som fredag.

RESTITUSJON: Rett etter ankomst fredag kveld, hoppet Filip og Jakob Ingebrigtsen i bassenget for å vannjogge i gang kroppen etter en lang flytur. Foto: Anders Skjerdimgstad / NRK

Mens Jakob har imponert stort på trening før avreise, har Filip variert litt mer. Derfor er alle tre enige om at Jakob på papiret er det sterkeste kortet.

På lørdagens trening følte imidlertid begge seg lette. Dermed går de for å henge med i et felt som består av alle de beste i verden på en engelsk mil, anført av kenyanerne Tim Cheruiyot og Elijah Manangoi.

Å treffe taktisk blir helt avgjørende om de skal kunne kjempe om det som fortsatt eventuelt vil være familiens første Diamond League-seier.

– Du vil nok ikke se det du så på Bislett, vil jeg tro. Du vil nok se noen som holder litt mer igjen fordi de er litt usikre på hvordan de siste dagenes aktivitet vil slå ut på kroppen, sier trenerpappa Gjert, som kaller det «en klassisk Ingebrigtsen-variant».

Vil gå tøft ut

Helt trygg kan han likevel ikke føle seg på at sønnene går med samme tanker.

– Jeg føler meg bra, og da går man ofte litt tøft ut, sier nemlig Filip til NRK.

– Jeg vet jeg er i bra form og i stand til å løpe fort, og da er det lettere å være mer offensiv underveis, sånn at de andre ikke er i mål før jeg har begynt, sier Filip.

Det kan med andre ord bli en tøff aften for Gjert Ingebrigtsen, og et underholdende løp for alle andre som ser på.

Det er for øvrig Henrik Ingebrigtsen, som ikke løper i Stanford, som har familierekorden på 3.50,72. Jakob har en personlig rekord på 3.52,28, mens Filip har løpt på 3.53,23.