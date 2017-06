Til tirsdag åpner Norges idrettsforbund (NIF) regnskapet for tiden før 2015 - etter massivt press.

Idrettspresidenten er forberedt på mer kritikk når offentligheten får se tallene.

– Det er vel ingenting som tilsier at det ikke skal bli styr, sier Tom Tvedt til NRK.

Han og tidligere generalsekretær Inge Andersen, har fått mye kritikk for manglende åpenhet rundt de mye omtalte reiseregningen fra Sotsji-OL. Blant annet av kulturministeren. I januar skrev VG at også flere idrettskretser ba om innsyn i gamle kvitteringer.

– Frykter ingenting

Etter mye uro ga Idrettsforbundet omsider etter på et ledermøte i mai.

– Jeg er opptatt av at vi står for det vi har gjort. Og så er det helt sikkert ting vi kunne gjort annerledes, sånn vil det alltid være. Og så tenker jeg det også er læring i det.

– Men i utgangspunktet er det ingenting jeg frykter, sier Tvedt.

KRITISK: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har lenge krevd full åpenhet av NIFs regnskap før 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I 2013 ble det kjent at NIF brukte First House i jobben med å få OL til Oslo. 170 000 kroner ble brukt hver dag for å påvirke at Oslo velges som Norges kandidat til OL-by i 2022.

Søknaden ble aldri noe av siden det ikke ble gitt statsgaranti.

Helomvending

Frem til mai har ikke NIF ønsket å offentliggjøre regningen knyttet til Norway House og øvrige Sotsji-utgifter i forbindelse med OL-søknaden. Tvedt og Andersen ville kun offentliggjøre reiseregningene og bilagene fra juni 2015.

– Situasjonen i norsk idrett og offentlighetens behov for innsyn i hvordan fellesskapets penger blir brukt gjør at jeg mener det er nødvendig å kreve full åpenhet av NIFs toppledelse, sa kulturministeren til NRK da.

– Etterpåklokskap er også en klokskap

– Er det noe i prosessen du gjerne skulle sett at dere hadde gjort annerledes eller hadde gjort tidligere, Tvedt?

– Der er helt klart at fra vårt ståsted har dette spunnet av, og blitt en veldig stor sak. Det er vel noe som heter at etterpåklokskap også er en klokskap, svarer Tvedt.