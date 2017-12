Tung dag for Carlsen: – Problemet er at jeg rett og slett spiller veldig dårlig

– Det har gått dårlig i hele dag. Problemet er at jeg rett og slett spiller veldig dårlig. Jeg har mye å rette på. Det flyter ikke i det hele tatt, sier en ordknapp Magnus Carlsen til NRK.

Carlsen tapte fredagens siste og ellevte parti mot kinesiske Yu Yangyi og står dermed med sju poeng foran lørdagen når det hele skal avgjøres.

– Han har ikke vært der han burde være. Magnus er ikke på topp i Riyadh, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

MYE Å GÅ PÅ: NRKs ekspert Torstein Bae mener Carlsen har en del å gå på foran lynsjakk-VMs siste dag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Avgjørende tabber

Fredagen ble preget av en del tabber fra Carlsen, som hittil har tapt to partier, inngått fem remiser og vunnet fire.

– Det blir dessverre for mange tabber for Magnus. Han hadde en dårlig dag i dag, sier Bae.

– Han har ikke noe grunn til å være fornøyd. Han er et godt stykke etter de som leder. Det er mange remiser, og som hans sier selv er det mye å rette på til morgendagen, sier Bae.

I det sjette og sjuende partiet mot henholdsvis Olexandr Bortnyk og Hao Wang ble to tabber avgjørende, og Carlsen måtte kjempe for å redde remis.

– Jeg må begynne å spille bedre på et tidspunkt, sa Carlsen etter partiet mot Wang.

Russiske Sergej Karjakin leder foreløpig lynsjakk-VM og står med ni poeng. Carlsen ligger på en foreløpig 20.-plass.

Christiansen imponerer

FORNØYD: Johan-Sebastian Christiansen imponere og står med like mange poeng som Magnus Carlsen. Foto: SKJERMDUMP NRK

Til tross for at det ikke gikk helt som det skulle for Magnus Carlsen var det en annen nordmann som viste seg fram fredag.

Johan-Sebastian Christiansen vant flere partier mot store sjakk-kjemper, deriblant Vassily Ivanchuk og Peter Leko. Nordmannen står nå med sju poeng.

– Jeg står med like mange poeng som Magnus. Kan ikke klage på det, sier en fornøyd Christiansen.

– Hva er planen for lørdag?

– Planen da er å fortsette som i dag, spille like bra og ta like mange poeng, sier Christiansen.

NRK-ekspert Atle Grønn lar seg imponere over nordmannen.

– Han imponerer veldig. Det har gått over all forventning. Samtidig er det litt forventet, da han også hadde en fin flytsone i fjor med åtte seire på rad, sier NRK-ekspert Atle Grønn.