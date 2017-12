Følg dramatikken i lynsjakk-VM

Carlsen står nå med 5 seire, 4 remiser og 2 tap. Nordmannen venter fortsatt på en endelig avgjørelse fra det første partiet, som nå er oppført som seier.

– Det er vanlig å bytte slik at det ikke er noen historie (sensitivity) mellom spillerne og dommerne, sier den nye dommeren Omar Salama til NRK.

På spørsmål om byttet også skyldes kvalitet, svarer islendingen:

– Det vil jeg ikke si, men en dommer kan i likhet med en spiller også ha en dårlig dag.

– Absurd

Det ble nemlig full forvirring da Carlsen ikke protesterte på at motstander Ernesto Inarkiev gjorde et ulovlig trekk i første parti av lynsjakk-VM fredag formiddag.

Først ble Carlsen dømt til tap, men etter kraftige reaksjoner fra Carlsen selv, avgjorde hoveddommer at partiet skulle fortsette fra det ulovlige trekket.

FORTVILER: Magnus Carlsen fortviler etter at han får beskjed om at han har tapt det første partiet. Foto: Christian Kråkenes / NRK / Christian Kråkenes / NRK

Carlsen hadde satt Inarkiev i sjakk da russeren gjorde et ulovlig trekk. Det overså Carlsen, som spilte videre, og ifølge dommeren er det den første som oppdager et ulovlig trekk som vinner partiet.

I og med at Carlsen ikke kunne spille videre etter Inarkievs trekk, var også nordmannens trekk ulovlig, mente dommeren.

Det påpekte Inarkiev, og dermed ble russeren dømt som vinner av partiet. En tydelig irritert Carlsen gikk rett til hoveddommeren og protesterte på avgjørelsen.

Senere gikk altså hoveddommeren tilbake på avgjørelsen om at Inarkiev var vinner av partiet.

– Det var litt absurd, men jeg tenker ikke noe mer på det nå, sa Carlsen til NRK etter at han hadde gjennomført fire partier.

Se trekkene og døm selv:

FEIL: Feilene sto i kø under første parti av lynsjakk-VM. Du trenger javascript for å se video. FEIL: Feilene sto i kø under første parti av lynsjakk-VM.

Nektet å gjennomføre partiet

– Her tar dommeren til fornuft og kommer til den riktige avgjørelsen. Dette er ikke tapt parti for Magnus Carlsen, sa Torstein Bae etter at det var klart at partiet skulle fortsette der det sluttet.

Samtidig som Carlsen sto klar for å spille partiet ferdig så ville ikke motstanderen Ernesto Inarkiev gå tilbake til brettet.

Da dro hoveddommeren frem regelboken og forklarte Iniarkev reglene:

Inarkiev i diskusjon med dommeren Du trenger javascript for å se video.

Inarkiev nektet imidlertid å gjennomføre partiet og leverte inn en protest.

Dermed spiller Carlsen videre i uvisshet om han har vunnet første parti eller ikke.

Carlsen til dommer: – Hva gjorde du?

Det var verken Magnus Carlsen eller NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, enig i var en rett avgjørelse av dommeren.

OPPGITT: Magnus Carlsen var tydelig oppgitt da han diskuterte med dommerne etter partiet. Foto: Christian Kråkenes / NRK / Christian Kråkenes / NRK

– Hva var det du gjorde? spurte en tydelig irritert Magnus Carlsen dommeren etter kampen.

Carlsen mente at dommeren måtte gripe inn etter at det første ulovlige trekket ble tatt. Det er Bae enig i.

– Jeg kan ikke skjønne hva Magnus har gjort galt her, sa Bae i det Inarkiev ble dømt som vinner.

Etter at Carlsen klaget til hoveddommeren valgte altså arrangøren at partiet skulle starte fra der det sluttet.

Carlsens resultater i lynsjakk-VM Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen – Ernesto Inarkiev ikke bestemt-ikke bestemt Sanan Sjugirov – Magnus Carlsen 1–0 Magnus Carlsen – Yuriy Kryvoruchko 1–0 David Anton Guijarro – Magnus Carlsen 0–1

Tror Inarkiev prøvde å trikse seg til seier

– Det ser ut som om han prøvde seg på et triks ved å gjøre et ulovlig trekk, og påpeke at Magnus ikke så det. Så prøvde han å trikse seg til seier fordi han sto til tap. Det er slik det ser ut, sa Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen til NRK etter partiet om Iniarkev.

Også Johan-Sebastian Christansen, Norges andre spiller i VM, tror at Iniarkev prøvde å jukse seg til seier.

– Kan det ha vært med vilje?

– Ja, det vil jeg tro. Jeg snakket med andre som nevnte at han (Inarkiev, journ.anm) har gjort dette tidligere, sa Christiansen som vant sitt første parti.

NRKs sjakkekspert, Atle Grønn, påpeker at juks i lynsjakk forekommer.

– Jeg har aldri sett noe lignende. I lynsjakk er det en del, men det er som regel på klubbnivå. Jeg har sett sånne situasjoner mange ganger, og jeg blir forbannet over det. Du skal ikke spille sånn. Men jeg har aldri sett det på dette nivået.

Grønn håper at Inarkiev ikke jukset bevisst.

– Hvis han gjør det bevisst, er det langt over alle grenser. Vi får håpe at det på en eller annen mystisk måte ikke var bevisst, men jeg kan ikke skjønne at det er mulig å få en sånn situasjon på det nivået, sa Grønn.

Tapte andre parti – slo sterkt tilbake

Kort tid etter at det ble klart at Inarkiev ikke ville gjennomføre partiet var det klart for dagens andre parti for Carlsen.

Der ble russiske Sjanan Sjugirov for sterk og slo nordmannen.

– Det ble kanskje litt for liten pause mellom partiene for Magnus, spekulerte Bae, da Carlsen ga opp mot Sjugirov.

Men i det tredje partiet reiste Carlsen seg igjen, og slo Yuriy Kryvoruchko med hvite brikker.

– Dette var formidabelt spill, konkluderte Bae.

SEIER: Magnus Carlsen slo tilbake med seier i tredje parti. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Også det fjerde og femte partiet vant Carlsen uten problemer.

Varuzhan Akobian ble så presset i det femte partiet at han ikke så at tiden var ute.

– Det ser veldig bra ut nå, det ser ut som om han har kommet tilbake, kommenterte Bae.

Reddet to remiser etter tabber

Det sjette og sjuende partiet mot henholdsvis Olexandr Bortnyk og Hao Wang skulle bli rotete for Carlsen.

Nordmannen fikk en klar fordel i starten, men to tabber gjorde at han måtte kjempe for å redde remis.

– Jeg bukket en bonde veldig stygt. Jeg må begynne å spille bedre på et tidspunkt, sa Carlsen etter partiet mot Wang.

27-åringen mener han har bedre poengfast enn spillet skulle tilsi etter fredagens partier.