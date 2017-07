Tror spurtkanonens tidsblemme åpner for norsk seier

Den forrige spurtetappen endte med at Edvald Boasson Hagen (30) ble slått med minst mulige margin av Marcel Kittel.

På den 10. etappen mellom Périgueux og Bergerac håper Boasson Hagen selv at det går minst like bra.

– Har jeg en god posisjon inn, så er jeg klar jeg til å kjøre, sier Dimension Data-rytteren til NRK.

Også Alexander Kristoff mener han har gode sjanser på den 10. etappen.

– Jeg føler at jeg har gode muligheter, selv om den raskeste fortsatt er til stede. Dimension Data viste jo at det var mulig på fredag, sier han til NRK.

UTE: Arnaud Démare slet stort på lørdagens etappe, men klarte med god hjelp fra lagkameratene Ignatas Konovalovas og Mickaël Delage tidslimiten. Søndag røk han og tre lagkamerater ut. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Tabbe åpner muligheter

Siden forrige massespurt har det blitt enda tynnere i spurtfeltet. Arnaud Démare kom seg ikke under tidsgrensen på søndagens kongeetappe.

Tidsgrensen sier at alle ryttere som kommer i mål må være innenfor en gitt prosenttid etter vinneren. Da en syk Démare rullet over målstreken én time etter vinner Rigoberto Uran var altså touren over for spurtkanonen.

Démare tok også med seg tre lagkamerater fra FDJ, og dermed forsvant så godt som et helt spurttog fra sykkelrittet.

Franskmannen hadde en strålende åpning på touren etter å ha vunnet en etappeseier og syklet flere dager i den grønne trøya.

Kristoff mener Démares exit vil føre til bedre plass for de andre lagene.

– Det blir bedre plass i feltet uten Démare. Det blir ett tog mindre og enklere å beregne og å komme seg fram, sier han, og legger til at det passer ham fint.

Dimension Data-sjef Douglas Ryder tror også at det vil bli at annet felt uten de fire FDJ-rytterne.

MILLIMETER UNNA: Edvald Boasson Hagen var bare seks millimeter unna å slå Marcel Kittel fredag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det blir annerledes nå uten dem i feltet. Det blir en mulighet for Dimension Data til å ta mer kontroll. Med et lag mindre i spurten så får vi kanskje med den ekstra rytteren vi trenger.

LES OGSÅ: – Den mest dramatiske Tour de France-starten på lenge

Mistet Renshaw

Boasson Hagens lag Dimension Data har mistet to store profiler hittil i touren. Etter at Mark Cavendish veltet ut av løpet med et brukket skulderblad, sto nordmannen igjen sammen med Mark Renshaw som lagets to spurtalternativer på de flate etappene.

Men søndag røk også Renshaw på tidslimit.

– Nå som Mark Renshaw er ute er fokuset vårt rettet mot «Eddy», og vi vil prøve å vinne spurtetappene. Dere så hvor nærme vi var på fredag, sier Ryder.

På den 10. etappens siste kilometer er det flere rundkjøringer, og det hele avsluttes med det som karakteriseres som en «u-sving». Det vil bli en utfordring for Boasson Hagen.

– Jeg må være på riktig plass til riktig tid, sier rudsbygdingen.