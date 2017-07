1. juli startet 198 uskadde sykkelryttere årets utgave av Tour de France. 10 dager senere er allerede 18 ute. Det er over åtte prosent av feltet. NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen er overveldet av den dramatiske Tour-starten.

– Den første uka er alltid dramatisk fordi det er så mange høye skuldre og press for å prestere. Som følge av det blir det mye velt og mye dramatikk, men jeg kan ikke huske at det har vært så dramatisk på de første etappene på lang, lang tid. Det er en spektakulær utgave vi er vitne til.

– I overkant mange

Mark Cavendish fikk smake på reklameskiltene i Vittel, og Peter Sagan ble offer for en streng jury. En glatt sving tok Alejandro Valverde, mens Richie Porte fikk et ublidt møte med fjellveggen. Arnaud Démare og lagkameratene fikk bryne seg på maksimalgrensen. I snitt har det forsvunnet nesten to ryttere per etappe så langt i Tour de France.

– Store favoritter har røket ut tidlig før, men det er vel i overkant mange. I tillegg var det enkelte som så ut som de hadde falt ned fra månen da de kom i mål i går, sier NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Venter noen år med å kjøre der igjen

Spesielt den siste utforkjøringen på søndagens etappe ble dramatisk. Aller verst gikk det for BMC-kaptein Richie Porte, som mistet kontrollen på sykkelen og raste rett i fjellveggen. Han kunne heldigvis berolige fansen på sosiale medier i dag.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De var sist over Mont du Chat i 1974. Det kan vel hende man venter noen år før de kjører den igjen, sier Stoltenberg.

– Det kunne gått mye, mye verre. Tenk om han hadde gått andre veien, og falt ned skråningen på venstresiden. Da hadde vi ikke fått noe Instagram-bilde fra sykesengen, for å si det sånn, sier Dag Erik Pedersen.

Vil fjerne uskrevne lover

Det var derimot ikke bare nedover det skjedde ting på den niende etappen. På vei opp den siste stigningen fikk sammenlagtlederen Chris Froome sykkeltrøbbel, og i samme øyeblikk tråkket Astanas Fabio Aru til. Etter noen sekunder fikk italieneren tilsynelatende beskjed på øret om å roe ned, og Froome kom seg opp igjen.

ANGREP: Fabio Aru brydde seg fint lite om at Chris Froome hadde mekaniske problemer, og rykket fra opp Mont du Chat. Han roet etter hvert ned og ventet på den gule trøya. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Aru sier han ikke så at Froome hadde problemer, men han satt bak briten da han tråkket til. Han burde fått med seg at han rakk opp hånda, mener Stoltenberg.

Dag Erik Pedersen mener nødvendigvis ikke at det var feil av Aru å prøve seg.

– Jeg vet at det er krefter som jobber med å få vekk de uskrevne lovene rundt den gule trøya. For min del synes jeg godt de kan åpne opp, og si at uhell er en del av rittet.