Tror han hadde godt av «Bosman-ukene»: – Man blir ydmyk

2017: Landslagsspiss Kamara lever stjernelivet i USA der han er toppscorer for et Columbus Crew-lag som kjemper om MLS-tittelen.

2009: 19 år gamle Kamara får ikke fornyet kontrakten med Stabæk, og ringer selv rundt til diverse klubber på Østlandet med spørsmål om å få vise seg frem på trening.

– Jeg tenker ofte tilbake på den tiden. Det er små marginer. Man blir ydmyk, sier Kamara til NRK.

Hentet til Stabæk

Han var en meget lovende spiss som allerede som 15-åring ble hentet fra Frigg til Stabæk, men Kamara slo aldri gjennom på Nadderud. Etter et låneopphold i Hønefoss, bestemte Stabæk-ledelsen seg for at kontrakten ikke skulle fornyes.

– Jeg trente mye og var stor for alderen, men når man selv tror man er et stortalent blir man for «knocket» ned fra de høye tankene om seg selv. Kanskje jeg hadde godt av den perioden som Bosman-spiller. Dersom jeg ikke hadde fått en knekk, og skjønt at man må jobbe hardt for ting her i livet, hadde jeg kanskje ikke vært her nå, sier landslagsspissen.

NÆRE: Kamara kom til en av få store sjanser i 0-2-tapet mot Makedonia lørdag. Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

På overgangsvinduets siste dag våren 2009, var planen å skrive under for Stabæk-naboene Bærum i 2. divisjon. Så ringte Strømsgodset.

– Det var snakk om timer. I den alderen er det viktig å spille på høyest mulig nivå. Ronny Deila hjalp meg mye da jeg fikk mange sjanser i Godset. Jeg har fått nye smeller i etterkant, men man lærer så lenge man lever.

– Hvor hadde du vært nå om du gikk til Bærum i 2009?

– Jeg vet ikke. Kanskje jeg hadde kommet meg opp i Eliteserien.

Toppscorer i USA

Columbus Crew-toppscoreren ble en hit på Marienlyst, og endte senere i østerrikske Ried, 1860 München, Austria Wien og Molde før det ble flytting til statene.

– Hvordan er det å være stjerne i USA?

– Jeg vet ikke om du kan kalle det stjerne. Det er en del spillere som er «større» enn meg i den ligaen, men jeg har gjort det bra og scoret en del mål. Det er en fantastisk opplevelse å reise rundt på anleggene de har der og møte de spillerne som er i MLS.