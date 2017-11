Debuterte med tre roller på 21 minutter

21-åringen med en fortid i Lyn og Stabæk fikk sin debut 21 minutter før slutt i privatlandskampen mot Makedonia lørdag da han erstattet Heerenveen-kompis Martin Ødegaard.

Thorsby tok plass på høyrekanten, men ble raskt flyttet inn på sentral midtbane da Ole Selnæs gikk ut. Kort tid senere påpekte de få nordmennene på de svære tribunene på National Arena Filip II i Skopje at plutselig spilte spiss etter at Anders Trondsen erstattet Ola Kamara.

– Ja, det ble tre posisjoner til slutt, sier Thorsby til NRK og ler.

Dro søndag

Den anvendelige spilleren ble flyttet opp i A-troppen sammen med Martin Ødegaard etter å ha herjet med Tysklands gode U21-generasjon i oktober. Lars Lagerbäck innrømmer at Thorsby kunne fått bedre forutsetninger

– Han fikk muligheten til å vise seg frem, men det var ikke kjempesnilt mot ham og kanskje ikke en fair sjanse. Det har jeg også snakket med ham og. Han må ikke legge for mye i denne kampen.

Den praten tok landslagssjefen med Thorsby allerede i timene etter debuten sent lørdag kveld. Allerede neste morgen forlot Oslo-gutten og Martin Ødegaard troppen for å reise til Drammen og bli en del av U21-leiren som møter Irland tirsdag.

– Jeg er typen som kan spille mange steder på banen. Tre plasser på 20 minutter er greit nok det. Det er ikke noe farlig å flytte meg rundt omkring, sier Thorsby.

Vanskelig utgangspunkt

Norge lå under 1–0 og slet med å skape sjanser mot er rutinert og kompakt hjemmelag da Nederland-proffen fikk sin debut.

– For det første var det veldig stort å debutere på landslaget. Veldig morsomt, men det var en vanskelig bortekamp mot et ganske bra lag. De har mange sterke resultater i kvalifiseringen og har gode spillere selv om mange kanskje ikke tenker på dem som spesielt gode. Jeg kom inn i et vanskelig kampbilde, mener Thorsby.

– Er det både plusser og minuser med å være så anvendelig som deg?

– Ja, det er det. Etter hvert må jeg nok spesialisere meg inn mot én posisjon, men nå som jeg er såpass ung kan jeg holde flere muligheter åpne.