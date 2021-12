Trøbbel etter opprykket – arenaen til Jerv er ikke god nok

Jerv sjokkerte Fotball-Norge da de slo Brann etter en høydramatisk affære. Etter åtte scoringer hver og straffekonk kunne Grimstad-klubben endelig slippe jubelen løs, etter å ha rykket opp til Eliteserien for første gang i klubbens historie.

Men sørlendingene har en stadion som foreløpig ikke oppfyller kravene Norges Fotballforbund har til en eliteserieklubb. Levermyr har blant annet ikke tilskuerkapasiteten som trengs.

Dette er blant tingene som må på plass før eliteseriestarten:

Tribunekrav på minst 3000 tilskuere. Jerv har i dag 2850 plasser.

Krav til kamera for TV-sendinger. I dag har Jerv kun ett fast kamera.

Nye lysmålinger må gjennomføres.

Publikumstoaletter er gamle og slitne. Bortesupportere må bruke en toalettvogn, og det er uvisst om det er godt nok.

Men det skal være lettere sagt enn gjort å innfri disse kravene. Det sier bygartner i Grimstad kommune Rolf Inge Pettersen.

– Det er uvisst hvor store investeringer som må til, men vi får en utfordring hvis det må brukes mye penger. Kommunens budsjett for 2022 er allerede lagt, og der er det ikke noe å gå på, forteller Pettersen til NRK.

MANGLER PLASSER: Det trengs noen justeringer for at tribunekravet i Eliteserien er innfridd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ikke bygget for Eliteserien

Blant annet det å utvide tilskuerkapasiteten kan bli en utfordring, sier han. Per nå mangler de 150 plasser for å innfri kravet om tilskuerkapasitet.

– Stilles det krav om at vi må utvide tribuneanlegget så er det snakk om et millionbeløp. Skal man i tillegg bygge nye toaletter så vet vi at det blir dyrt, sier bygartneren.

– Man har ikke tatt høyde for at Jerv kunne havne i Eliteserien?

– Nei, Levermyr er ikke bygget for at Jerv skulle spille der. Jeg tror aldri man hadde fått gehør for å bygge et anlegg for den serien. Det er ikke vanlig at kommuner er økonomisk rustet til å bygge for eliteseriespill. Men nå er vi plutselig der.

MÅ JUSTERE: Rolf Inge Pettersen innrømmer at det ikke er tatt høyde for at Jerv skal spille i Eliteserien. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Jerv-styreleder Per Gunnar Topland mener at stadionkravene skal gå helt fint å oppfylle.

– Det er helt sikkert noe vi må gjøre bedre, men vi har veldig mye på plass. Vi mangler nok noen sitteplasser og fasiliteter til presse. Nå skal vi ha møter med NFF og kommunen de neste ukene for å få det på plass, sier han.

Topland sier videre at det ikke skal bli noe problem, og at dette kommer til å løse seg.

Idrettssjef i Kristiansand kommune Øystein Glad kaller det en bragd det Jerv har klart. Kristiansand kommune står med åpne armer for den eliteserieklare klubben dersom det trengs.

– Det er virkelig en bragd og en kjempeprestasjon det Jerv har fått til. Hvis klubben ønsker å leie Sør Arena, så skal jeg gjøre det jeg kan for å få det til. Men det er en litt kompliserte utleieavtale der, så det avhenger at man får til en løsning, sier Glad til NRK.

Det har skjedd tidligere at Jerv har måttet låne Sør Arena av Kristiansand kommune og Start.

RYKKET OPP: Jerv rykket opp til Eliteserien for første gang i klubbens historie. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Skal i samtaler med NFF

Norges fotballforbunds seniorrådgiver for anlegg, Ole Myhrvold, tror at Jerv ikke er langt unna å få kravene på plass.

– Vi tar en tur dit over jul. Det er ikke så mye som mangler der. Stadionet har fått undervarme, og de tingene vi har etterlyst er på plass. Om det er sterkt nok flomlys, er ikke helt sikker på, sier Myhrvold til NRK.

Han sier at han kjenner godt til Levermyr, med tanke på at han tok del i utviklingen av arenaen da den ble bygd. Han sier at det i praksis ikke er viktig hvilken stadion man stiller med i Eliteserien, så lenge den er godkjent. Derfor kan Sør Arena være et alternativ.

– De må gjerne leie Sør Arena. Vi sier bare at de må ha godkjent hjemmearena, men det spiller ingen rolle hvor i landet de spiller hjemmekampene. Det er deres valg, forteller Myhrvold.