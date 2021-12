Lauritzen med Brann-stikk etter Jerv-opprykket: – Vi slukket brannen på vestlandet

– Vi slukket brannen på vestlandet, fleiper Dag Otto Lauritzen – og sender et lite stikk til Brann mens han peker inn i NRKs kamera etter kampen.

Den tidligere proffsyklisten og folkekjære TV-profilen har så vidt rukket å få ned pulsen etter kvalifiseringsdramaet mellom Jerv og Brann.

– Hele byen er helt i ekstase. Det har tikket inn med meldinger, gliser Lauritzen mens mobilen viberer i lommen.

Grimstad-væringen trodde knapt sine egne øyne da han så Jerv sende Brann ned til 1. divisjon. Nå er de klar for Eliteserien for første gang i klubbens 100 år lange historie.

– Gratulerer Grimstad, gratulerer Arne Sandstø og gratulerer Jerv. Ingenting er umulig, det tar bare litt lengre tid, sier han rettet mot kamera.

«Det villeste i norsk fotball»

Hovedtrener Sandstø var en av to bergensere som spilte en hovedrolle for Branns overmenn. Brann slo tilbake etter at Jerv sjokkåpnet, men bommet på to straffer.

Branns gamlekeeper Øystein Øvretveit fanget begge og bidro sterkt til ekstraomganger.

– Det er litt uvirkelig. Det er god stemning selvfølgelig, men folk skjønner det ikke, at det er mulig. Det er bare helt vilt, sier Sandstø til NRK.

Sandstø kaller det som skjedde etterpå for «det villeste som har vært i norsk fotball». Jerv så ut til å punktere kampen da de med én mann mer tok ledelsen i 1. ekstraomgang.

Enda bedre så det ut da Jerv satte 3–1 med åtte minutter igjen, men ved fullt tid måtte det avgjøres på straffespark. Stillingen var 4–4.

Brann rykker ned etter dramatisk straffedrama. Du trenger javascript for å se video. Brann rykker ned etter dramatisk straffedrama.

Ordføreren jubler

– Jeg begynner nesten å få pulsen tilbake på normalt nivå. Dette ble vanvittig spennende, sier Grimstad-ordfører Beate Skretting (H) til NRK.

– All ære til laget som dro dette i land.

un fulgte kampen fra hjemmebane og gledet seg stort over å se Shuaibu Ibrahim sette den avgjørende straffen.

– Det betyr mye for hele Sørlandet, at vi endelig har fått et eliteserielag igjen, men selvfølgelig ekstra mye for Grimstad. Det var flott å krone 100-årsjubileet med en plass i Eliteserien.