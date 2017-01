Kampen om VM-plassene drar seg til etter fredagens sprint i Ruhpolding.

– Det er vanskeligere å ta ut det norske VM-laget enn det franske fordi Norge har flere løpere som går fort, sier landslagstrener Siegfried Mazet, tidligere fransk trener.

Fredagens sprint i Ruhpolding var den siste før VM i østerrikske Hochfilzen om én måned. Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen er så godt som klare for sprinten.

Det store spørsmålet er hvem som får den siste og fjerde plassen. Og ikke minst: Kan Tarjei Bø få den selv om han ikke har gått ett eneste renn denne sesongen?

Nei, ifølge Mazet.

– Han trenger minst to løp før vi kan vurdere å ta han ut til VM. Det har vi snakket om, sier Mazet til NRK.

SYK: Tarjei Bø har fortsatt ikke gått ett eneste verdenscuprenn denne sesongen. I sommer og høst var han tidvis den sterkeste på trening, men så ble han syk da sesongen startet. Her er han på trening i september. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Syk hele sesongen

Bø har vært syk hele sesongen. Da det på mandag ble klart at han også kom til å miste rennene i Ruhpolding sa idrettssjef Morten Aa Djupvik at han likevel kunne bli tatt ut til VM.

Men dét forutsetter at han blir frisk nok til å gå IBU Cup, ifølge Mazet.

– For å være helt ærlig vil det være veldig vanskelig å si til gutta at «okey, Tarjei har ikke gått noen løp, men vi tar han ut til VM likevel». Det er ikke rettferdig, sier Mazet til NRK.

Beste plasseringer, sprint Ekspandér faktaboks Johannes Thingnes Bø: 2. plass (Pokljuka)

Emil Hegle Svendsen: 3. plass (Nove Mesto)

Ole Einar Bjørndalen: 7. plass (Pokljuka)

Lars Helge Birkeland: 8. plass (Ruhpolding)

Erlend Bjøntegaard: 10. plass (Nove Mesto)

Henrik L'abée-Lund: 20. plass (Oberhof)

EM

Det er fortsatt én verdenscuprunde igjen før VM, men den går i høyden i Anterselva og dit er det svært lite sannsynlig at en sykdomsplaget Bø reiser.

Dermed må han sette sin lit til enten EM i skiskyting neste uke eller til IBU-rennene, som er nivået under verdenscup, i slovakiske Osrblie helgen før VM.

Stoler på Bø

Erlend Bjøntegaard kjemper om den siste plassen på sprint-laget i VM, han er sikker på at Tarjei kun kommer til å reise til Hochfilzen hvis han kan kjempe om en topp-plassering.

– Tarjei kommer ikke til å stille i et VM bare for å stille. Han kommer til å stille for å ta medaljer og da må han være klar for å gå og det tviler jeg på at han sier han er hvis han ikke er det, sier Bjøntegaard som endte på 21. plass fredag.

– Nå er det kjørt

Fredag var Lars Helge Birkeland han som gjorde det sterkest av de som kjemper om den siste sprintplassen. Birkeland endte på en sterk åttende plass.

En som ikke styrket sine sjanser fredag var Henrik L'Abée-Lund. Etter hele fire bom og 53. plass mener han VM-toget nå har gått.

– Nå er det kjørt. Fire bom er helt håpløst, sier han.