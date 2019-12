Treneren med klar beskjed om Stavås Skistad-taktikk: – Det holder ikke

– Nei, det holder ikke, sier Ole Morten Iversen innledningsvis, når NRK spør om den måten Skistad går sprint på, er godt nok på det øverste nivået.

Ut i kvartfinalen

Landslagstreneren fikk lørdag se at den talentfulle 20-åringen gjorde som hun pleier da hun tok fatt på kvartfinalen under sprinten i Planica. Stavås Skistad fikk en rask start og tok kommandoen i feltet.

Men midtveis i heatet ble farten for stor. Stavås Skistad klarte ikke henge med. Da spurten gikk var hun ikke i nærheten av de beste. Dermed ble det siste- og sjetteplass i heatet og en tidlig exit i hennes første sprint på verdenscupnivå i 2019/2020-sesongen.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her fra verdenscupåpningen i finske Ruka i begynnelsen av desember. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Må ha flere kort å spille på

Trener Iversen er klar på at Skistad er ung og at det er mye hun skal lære fremover, men konstaterer at det hun gjør – som å ta teten, bremse farten litt, og styre feltet på sin måte i nasjonale renn og mot juniorløpere – ikke funker internasjonalt.

– Det er tøffere, trangere, du kommer i situasjoner der hun ikke får styre løpene slik hun ønsker. Hun trenger matching som i NM- og VM-finalen. Det er derfor hun er med nå.

– Jeg synes nivået begynner å bli bra i damesprint. Det er mange ukjente løpere som gjør det bra. Da er det ikke så lett å ha bare den taktikken, men man må ha flere kort å spille på, sier treneren.

Her stormer Falla ned i garasjen etter å ha blitt «taklet» av lagvenninne

Ikke med på lagsprinten

Skistad var naturligvis svært skuffet da hun hadde fått på seg tørt tøy etter rennet lørdag. Hun var pent nødt til å konstatere at det første ordentlige møtet med verdenseliten denne sesongen ikke ble helt slik hun hadde sett for seg.

Søndag er hun heller ikke med på noen av de to lagsprintlagene til Norge. I stedet er det Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth som går for førstelaget, mens Tiril Udnes Weng og Mari Eide utgjør det norske andrelaget.

NORGES STERKESTE KORT: Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth, her fra prologen i Planica lørdag. De to danner også det norske førstelaget på lagsprinten søndag. Foto: Darko Bandic / AP photo

– Ser ut som jeg ikke har drevet med langrenn

Skistad innrømmer at løypen lørdag i utgangspunktet passet henne fint, men kjente allerede i prologen at hun ikke hadde noen finale «inne». Hun kaller det kjedelig og mener det er vanskelig å si hva som er grunnen til det.

– Jeg hadde en plan om å gå bedre. Det ser ikke ut som jeg kan gå på ski lengre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun, og får spørsmål om hun ikke kan utdype akkurat det.

– Jeg sliter med å gå fint på ski. Det stemmer ikke teknisk. Det stemmer ikke med kroppen. Det ser ut som jeg ikke har drevet med langrenn før. Jeg håper det blir bedre etter hvert.

IKKE I FORM: Kristine Stavås Skistad i pressesonen etter rennet. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Forstår treneren

– Hva tenker du om avstanden opp til de aller beste?

– Når jeg er i form, så vet jeg at jeg er der. Men jeg er ikke i nærheten av å være i god form. Da går det slik.

Når NRK tar opp Iversens meninger om det som er hennes vante taktikk, svarer Skistad på følgende måte:

– Nei, jeg vet jeg ikke bare kan ta teten og ikke gå fort. Men når jeg har vært i form har jeg gått fort ellers også. Jeg er klar over at jeg ikke bare kan gå fort ut. Jeg er avhengig av å ha et godt nivå over hele løypa.

Lyn og torden stoppet langrennssprinten: – Jeg ble redd

Får trolig sjansen rett etter Tour de Ski

– Hvordan skal du rette opp i den dårlige formen?

– Jeg må få overskudd og få til flere hardøkter. Det er ikke noe mesterskap i år. Jeg kommer til å klare å rette opp i dette til neste år.

Selv om det ikke gikk som hun ønsket i Planica, håper Skistad på en ny sjanse i verdenscupen allerede til Dresden. Der skal det gås sprint i den tyske byen helgen etter Tour de Ski. Ole Morten Iversen forteller at det er store sjanser for at nettopp det skjer.