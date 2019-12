Lyn og torden stoppet langrennssprinten: – Jeg ble redd

Det er nesten ikke snø i Planica, men arrangøren har klart å få i stand en sprintløype. Det ble en del fall i en småtrang løype, men det var ikke derfor rennene ble avbrutt.

Plutselig var det et voldsomt uvær over stadion. Regn ble til hagl, og det lynet og tordnet over stadion.

Utøverne stormet ned i en kjeller for å søke ly, mens funksjonærer forsøkt å komme seg under de takene som var å finne på stadion i Planica.

Redd for å holde paraplyen

Norges sprintlandslagstrener synes det var guffent.

– Jeg er ingen tøffing, så jeg ble redd for å stå og holde i paraplyen, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.

LANDSLAGSTRENER: Arild Monsen. Foto: NRK

Juryen valgte å ta en pause midt i sprintrennet, etter at herrene hadde fullført sin siste kvartfinale. I utgangspunktet skulle det være semifinale for kvinner, men den fikk de ikke avviklet. Først ble rennet utsatt et kvarter, før det startet opp igjen 14.40, etter 20 minutters pause.

– Nesten uvirkelig

– Det var nesten uvirkelig, det begynte å lyne og tordne, og det begynte å bli på grensen til uverdige forhold. Det er en helt riktig avgjørelse. De har satellittbilder av været, og da tror jeg vi får kjørt videre, sier han.

Midt under intervjuet kom det et heftig tordenbrak over stadion, og Monsen skvatt til. Han mener at utøverne ikke preges så veldig av været, og at de har et stort rom å forberede seg i.

– Været er som det er, men det er litt spesielt. Heldigvis er det en kjeller som vi kan holde oss varme i. Det er verre for de som er ute, sier Eirik Brandsdal til NRK.

Svenske Jonna Sundling, som vant kvinnenes sprint, ble også overrasket av været.

– Det var helt vilt. Regn, torden og nå, snø, sier hun i seiersintervjuet rett etter kvinnefinalen.