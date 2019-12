Her stormer Falla ned i garasjen etter å ha blitt «taklet» av lagvenninne

Falla stormet gjennom pressesonen og sa at «hun trengte to minutter».

Ane Appelkvist Stenseth er lei seg etter å ha kjørt inn i lagvenninne Falla.

– Det var f... så surt... Ååååhhh. Jeg følte meg pigg, så driter jeg meg ut. Det var j ... dritt at jeg ødelegger for Maiken, sier hun til NRK.

– Bare trist

– Det var litt dritt. Jeg tror begge to hadde muligheter til finale. Det gikk fort i heatet også. Jeg må bare beklage. Det var skikkelig klønete. Jeg kløner det til for oss begge to, sier Stenseth.

KOLLISJON: De norske løperne feller hverandre. Du trenger javascript for å se video. KOLLISJON: De norske løperne feller hverandre.

Det skjedde i semifinalen, og Falla og Stenseth lå som nummer tre og fire. Plutselig gikk begge i bakken, mens de fire andre seilte av gårde i front.

– Det er akkurat dette som ikke skal skje, det er bare trist, sier kommentator Jann post.

– I VM i Seefeld var det svenskene som klønet det til, nå er det nordmennene som «tar en svenske» her, sier Torgeir Bjørn.

Ringte mamma og kjæresten

Etter å ha hatt litt tid for seg selv, var Falla klar for å snakke med NRK. Hun innrømmer at hun tok det hardt.

– Det er innmari kjedelig å ryke. Jeg kunne ikke ha gjort noe annerledes, det er en kjip følelse. Jeg får ikke vist hva jeg er god for. Jeg er heldig som har vært i få uhell tidligere. Jeg må bare fortsette taktikken om ikke å havne i uhell, sier hun til NRK.

– Hva skjedde?

– Jeg har ikke sett det, men Ane feller meg med sine ski. Det er ikke vanskeligere enn det. Jeg pratet med henne og fikk en klem. Hun gjorde det ikke med vilje.

– Du trengte to minutter for deg selv etterpå?

– Det første jeg gjorde var å sjekke flytider hjem. Så ringte jeg til mamma, så ringte jeg til typen

– Du var rasende?

– Ja, det er klart man blir sint. Det var en utrolig irriterende situasjon. Jeg har gått og ventet på dette skirennet, og så ender jeg på rumpa. Man blir veldig glad når det går bra og så blir man sint når man har uflaks, sier hun.

Svensk jubel

Rollene var helt snudd om Planica, og det var svensk dominans på sprinten. Jonna Sundling vant foran Stina Nilsson etter at de norske felte hverandre.

SEIRET: Jonna Sundling slo alt og alle på fristilssprinten i Slovenia. Foto: Darko Bandic / AP