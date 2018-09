– Liverpool var bedre, men det var galskap som skjedde mot slutten. Det skulle vært straffe i situasjonen med Son. Da ville resultatet vært annerledes. Selvsagt er jeg skuffet, men vi må fortsette å jobbe og bli bedre, sier Spurs-manager Mauricio Pochettino til Sky Sports.

Liverpool stormer videre i Premier League, men fikk nervøse sluttminutter i lørdagens 2-1-seier borte mot Tottenham på Wembley.

I de siste sekundene følte Tottenham seg snytt for straffespark. Innbytter Son Heung-min fikk en skikkelig kakk på foten fra Sadio Mané og mistet balansen, men det ble aldri blåst og gjestene slapp med skrekken i en kamp de burde avgjort.

Det var liten tvil om at akkurat den avgjørelsen var feil. TV-reprisene tydet på at Son skulle hatt straffespark før kampen ble blåst av. Mané traff utvilsomt venstrefoten til Son, som skulle til å avslutte.

– Mane sparker bort venstrefoten til Son, sier tidligere landslags- og Tottenham-keeper, og TV2-ekspert Erik Thorstvedt.

For første gang har rødtrøyene vunnet fem strake kamper i PL-sammenheng.

Første bortemål

I en 1. omgang preget av mange feilpasninger, koblet Liverpool grepet seks minutter før pause.

Tottenhams reservekeeper Michel Vorm fikk trøbbel da han skulle bokse unna en corner fra James Milner. Etter litt fram og tilbake kunne Gini Wijnaldum heade ballen tilbake mot mål, og Vorm klarte ikke å avverge før ballen var godt over streken.

Scoringen var Wijnaldums første på bortebane i PL for Liverpool. For øvrig var det femte gang Tottenham slapp inn et hodestøt denne sesongen.

Lucas Mouro var nær for Tottenham tidlig i 2. omgang, men avslutning gikk i stolpen og ut. Kort tid etter scoret Roberto Firmino sitt andre mål for sesongen.

Brasilianerens 2-0-mål var av den merkelige sorten. Mané kom løs på venstrekanten, la inn, bare for at Jan Vertonghen taklet ballen i egen stolpe. Vorm skulle fange returen, men slapp utrolig nok ballen mellom hendene. Firmino kunne dermed banke ballen i nettet omtrent plassert på målstreken.

Savnet Lloris

Tottenham stilte svekket i lørdagens kamp. En hamstringskade holdt den engelske landslagsspilleren Dele Alli på sidelinjen. Keeper Hugo Lloris, som nylig ble tatt for promillekjøring, var også ute med skade.

Spesielt erstatter Vorm viste svakhetstegn, selv om han også vartet opp med flere redninger som holdt Spurs inne i kampen og som sikret en dramatisk avslutning på kampen.

En umarkert Eric Lamela satte i gang en hektisk jakt på ett poeng da han på overtid banket inn 1-2 fra spiss vinkel.