Ankermann Vetle Sjåstad Christiansen kom inn alene på standplass hele ett minutt og to sekunder foran Sverige og Frankrike på siste skyting.

Så begynte marerittet for 31-åringen.

– Alt kan skje på siste skyting. Det var det dessverre jeg som måtte sette eksempelet for i dag. Det er jeg skuffet over. Det må jo ha vært den dårligste serien noensinne, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Knærne ristet og Geilo-løperen måtte ut i tre strafferunder.

– Klarere syndebukk får du ikke. Det var utrolig skuffende, men det som skjedde det skjedde, det var ingen vei tilbake når jeg først begynte å skjelve der. Det får jeg bare ta som en mann, det er derfor vi er så glad i idretten også, det er ikke over før man krysser mål, fortsetter Sjåstad Christiansen.

–Alt kan skje i den idretten her, men dette er fryktelig når vi leder med så mye. Å få tre strafferunder der unner jeg han ikke. Det er fryktelig, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Man får litt vondt av ham. Jeg vet hvor vanskelig det var å finne den blinken på skive én med 40 000 tilskuere i ryggen. Jeg håpet at han klarte å nullstille. En runde hadde gått greit, sier Sturla Holm Lægreid til NRK.

Samtidig skjøt svenske Sebastian Samuelsson feilfritt og dermed snøt svenskene Norge for gullet.

– Det betyr utrolig mye. Vi har hatt kant ut hele mesterskapet, så å få to medaljer i dag betyr utrolig mye, sier Martin Ponsiluoma.

Christiansen spurtet Norge inn til VM-sølv foran Frankrike.

SVENSK GULL: Sverige vant VM-gull på lørdagens stafett foran Norge og Frankrike. Foto: NTB

– Tatt av VM-nervene

Men det ble dramatisk allerede på første etappe.

Etter to ekstraskudd på liggende skyting på åpningsetappen unngikk Lægreid strafferunden på første skyting, men på stående ble 26-åringen tatt av nervene på VM-stadion i Nove Mesto foran 40.000 elektriske tilskuere.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg føler at blinken har krympa at jeg skyter på liggende blinker og da blir man litt defensiv når jeg begynner å bomme, sier Lægreid til NRK.

– Det er litt ekstra press med at det er VM og ikke en vanlig stafett. Jeg takla ikke det i dag åpenbart, fortsetter han.

Etter tre bom på ekstraskuddene på stående måtte Lægreid ut i strafferunden.

– At Norges beste skytter må i strafferunden på første etappe er en liten sensasjon, utbrøt NRKs kommentator Jann Post.

Dermed åpnet VM-stafetten seg og Norge vekslet noe uventet på niendeplass, 44 sekunder bak ledene Estland, vertsnasjon Tsjekkia og Kasakhstan etter første etappe.

Så vartet Tarjei Bø vartet opp med en monsteretappe og gikk Norge tilbake i gullkampen på andre etappe.

– Annet utgangspunkt enn det jeg trodde

– Det var et litt annet utgangspunkt enn det jeg trodde før start, erkjenner Bø til NRK.

Bø unngikk strafferunden på både liggende og stående og hentet forspranget til konkurrentene, før han sendte storebror Johannes Thingnes Bø ut i tet.

Thingnes Bø gikk en sterk etappe og sendte Sjåstad Christiansen ut på det som lenge så ut som en parademarsj.

– Vi er fra Norge og vi hadde et favorittstempel og håpet på gull. Det er to gutter som leverer og to gutter som ikke leverer så da må vi ta til takke med sølv. Det er en litt nedbrutt stemming akkurat nå, sier Lægreid til NRK.