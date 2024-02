Albert Grønbæk med storeslem: Vant ukens spiller og ukens mål

Albert Grønbæk vant både prisen for ukens spiller og ukens mål i Serieligaens første utslagsrunde. Han scoret begge målene mot Ajax i Amsterdam.

Grønbæk har vært et ettertraktet navn den siste tiden. Dansken var en av Eliteseriens beste spillere i fjorårets sesong. Det gode spillet vakte interesse internasjonalt. Glimt skal i januar ha takket nei til et bud på over 100 millioner for 22-åringen.

Ukens spiller-kåringen hadde fire nominerte, hvorav to var nordmenn. Moldes Fredrik Gulbrandsen ble nominert etter å ha scoret to mål mot Legia Warszawa på Aker Stadion.

Tidligere Brann-spiller Mathias Rasmussen var også nominert etter å ha scoret ett mål og gitt en målgivende da belgiske Union Saint-Gilloise hentet inn 0-2 til 2-2 mot Eintracht Frankfurt.

Ikke nok med det, så vant Grønbæk også prisen for ukens mål da han avsluttet en nydelig Glimt-kontring med en kontrollert avslutning i høyre hjørne.

Det så lenge ut til at Bodø/Glimt skulle ta en kruttsterk borteseier mot Ajax i Serieligaens første utslagsrunde torsdag. Men to Ajax-scoringer på overtid spolerte Glimt-festen. Kampen endte 2-2.

Nå skal oppgjøret avgjøres på Aspmyra i Bodø neste torsdag.