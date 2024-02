– Jeg har det helt ok, sier Tandrevold selv til TV 2 etter målgang, og forteller at hun gamblet i et forsøk på å skyte seg inn i medaljekampen igjen.

– Vi har hatt et skikkelig drittmesterskap, men aldri fått så mye kjærlighet hjemmefra. Det betyr veldig mye, sier hun videre.

Med totalt fem strafferunder og 16 ekstraskudd var Norge nasjonen som fikk både flest strafferunder og brukte flest ekstraskudd av de 14 nasjonene som fullførte.

Tandrevold, som også ble skjermet fra fredagens pressemøte, fikk fri av lagledelsen etter TV 2-intervjuet og stilte ikke til intervjuer med øvrig norsk presse i Nove Mesto.

Om Tandrevold, som er verdenscupleder, nå går søndagens avsluttende VM-fellesstart, er usikkert.

Fem bom på Tandrevold - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Det har vært stor belastning for henne, så hun var sliten i dag. Hun mobiliserer alt og i dag går hun jo på for å prøve. Hun er sliten, så hun må hjem og lade opp og se om hun får til en siste konkurranse også. Så da er det bare å begynne å lade opp allerede nå, sier trener Sverre Huber Kaas.

Trener Patrick Oberegger supplerer:

– Vi vil sette oss ned og diskutere alt sammen. Vi er veldig åpne, vi skal diskutere stafetten og alt. Vi tar en god diskusjon med helseteamet og trenerteamet og ledelsen, om hva som er lurt for Ingrid.

– Hvem tar den avgjørelsen?

– Den tar vi sammen. Hvis det blir en god dialog, så tipper jeg alle kommer til samme fasit. Det er ikke så vanskelig å komme frem til hva det svaret blir, sier Oberegger.

Trøstes av svenskene Du trenger javascript for å se video. Video: Roy Kenneth Jacobsen/NRK - Bilde: NTB

Lien: – Føler jeg sender oss litt på huet og ræva ut

Norge var med i gullkampen frem til den stående skytingen på tredje etappe. Der ble det to strafferunder for Ida Lien.

– Det er utrolig kjedelig det som skjer med Ida der. Det gjør vondt å se på. Vi vet at hun gjør så godt hun kan, men så lykkes hun ikke. Det gjør vondt, sa Juni Arnekleiv til NRK.

Etter å ha gått den andre etappen sendte hun Ida Lien ut på annenplass. Norge jaktet Estland og var for fullt med i gullkampen etter en rufsete start fra favorittene Frankrike.

Men så stoppet det helt for Lien på den stående skytingen.

Etter en serie på fem skudd og så tre ekstraskudd, sto to av fem blinker igjen for Norge. Altså ble det kun treff på tre av åtte skudd for Lien, som måtte ut i to strafferunder.

– Det er ikke veldig gøy å gå her i dag. Jeg føler at jeg sender oss litt på huet og ræva ut av stafetten her. Det er ikke godt, sier Lien til NRK.

Lien sprekker - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Det er trist å se det ansiktsuttrykket. Hun er altså så fortvilet. Det er så lett å lese, sa NRKs kommentator Jann Post.

– Det er en veldig tung opplevelse på standplass. Hun er fortvilet i det hun går ut. Dette ståendemarerittet fortsetter litt, supplerte ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

– Noen må ta vare på Ida Lien etterpå. For dette var en ordentlig smell, sa TV 2s kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

I TÅRER: Ida Lien. Foto: NTB

Tre strafferunder for Tandrevold

Enda verre gikk det for Ingrid Landmark Tandrevold, som måtte ut i hele tre strafferunder på stående skyting.

– Det er helt forferdelig, dessverre, å se Ingrid skyte slik hun gjør nå, sa Ola Lunde.

– Det er ingen løsning rett rundt hjørnet nå. Dessverre, dessverre. Hun kom til VM som verdens beste skiskytter og hadde en reell mulighet på en bronse. Hun får nok en gang et slag i ansiktet. Det er rett og slett bare trist, sa Bjørn.

– Ingrid er en sterk jente, men det er måte på hvor mye en person må tåle. Det er en stor belastning. Det er VM og viktige løp hun har sett fram til. Nå er det viktig at hun får fred og får forberede seg som hun vil, sa TV 2s ekspertkommentator Ole Einar Bjørndalen.

Norge endte til slutt på en tiendeplass, mer enn tre og et halvt minutt bak gullvinner Frankrike.

– Idrett skal være gøy, men det føler de nok ikke akkurat nå, sier Bjørn etter målgang.

Resultatene til de norske kvinnene på stafett i VM og OL siden 2010 Ekspander/minimer faktaboks OL i 2010: 4. plass

VM i 2011: 5. plass

VM i 2012: Bronse

VM i 2013: Gull

OL i 2014: Sølv

VM i 2015: 4. plass

VM i 2016: Gull

VM i 2017: 11. plass

OL i 2018: 4. plass

VM i 2019: Gull

VM i 2020: Gull

VM i 2021: Gull

OL i 2022: 4. plass

VM i 2023: 6. plass

VM i 2024: 10. plass

Tungt VM så langt

De norske skiskytterkvinnene har hatt en god sesong i vinter, men slitt med å vise seg fra sin beste side tidligere i VM.

I de tre individuelle konkurransene for kvinnene tidligere i mesterskapet er Juni Arnekleivs 14. plass på forrige ukes sprint det beste.

Riktignok har Ingrid Landmark Tandrevold vært med på å ta sølv og bronse på blandet stafett og parstafett, mens Karoline Knotten var med sølvlaget på blandet stafett, men det var et norsk lag som jaktet en opptur på startstreken på lørdagens stafett.

Tidligere i sesongen har også stafett vært en suksess for de norske kvinnene, som leder stafettcupen i verdenscupen.

Både stafetten i Östersund og Hochfilzen før jul endte med norsk seier. I januar ble det så annenplass i Oberhof, før en dårlig generalprøve i Ruhpolding fulgte med en tiendeplass.

Takket smørerne

Norge startet med Knotten, som måtte stå over jaktstarten og normaldistansen tidligere i VM med omgangssyke.

På åpningsetappen lot hun Lou Jeanmonnot få en luke på den første runden. Den franske kvinnen skjøt fullt på begge sine skytinger, mens Knotten trengte ett ekstraskudd på begge skytingene.

Knotten imponerte imidlertid i løypa, hvor hun gled helt fantastisk. Dermed kunne hun sende Juni Arnekleiv ut på annenplass, bare 16,4 sekunder bak Frankrike.

– Jeg hadde fantastiske ski. Jeg var nummer fem på toppen og først nederst. Det var bare utrolig artig. Så smørerne: Tusen, tusen takk. En kjempegod følelse, oppsummerte Knotten.

OPPLØFTENDE START: Karoline Knotten ga Norge en fin start, men det endte ikke godt for det norske laget. Foto: NTB

Frankrike kom tilbake etter sprekk – Estland sjokkerte

Den andre etappen ble preget av mye variabel skyting. Blant de som klarte seg best var Estland. Med kun to ekstraskudd tok Tuuli Tomingas Estland opp fra tredje- til førsteplass.

– Et sjokk at det er Estland som kommer først, sa NRKs kommentator Jann Post da Estland vekslet først etter to av fire etapper, 19,2 sekunder foran Norge.

LEDET: Tomingas sendte Estland ut i ledelsen halvveis. Foto: AP

For Frankrike gikk det langt tyngre. Sophie Chauveau måtte ut i strafferunden på både liggende og stående, som gjorde at de franske stjernene Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon hadde en stor jobb foran seg.

Den klarte de med bravur og vant foran Sverige og Tyskland, mens Estland også gjorde en imponerende jobb på de siste to etappene og ble nummer fire.