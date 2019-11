– Jeg har stått opp fra de døde, fra i går. Jeg vet ikke hva som har skjedd over natten, sier 23-åringen smilende til NRK, etter å ha gått inn til en knallsterk andreplass på den 15 kilometer lange intervallstarten i klassisk stil.

– Vet ikke hva som har skjedd

Klæbo ble slått med 18,9 sekunder av Didrik Tønseth og henviste Simen Hegstad Krüger til tredjeplass. Bak seg på resultatlistene hadde han også andre landslagsløpere, som Emil Iversen, Pål Golberg, Erik Valnes og Martin Johnsrud Sundy, for å nevne noen.

Det har med andre ord vært en kontrastfylt døgn. Fredag gikk han rundt i pressesonen og forklarte hvorfor han ikke nådde opp til en topp tre-plassering engang i klassisk sprint. Klæbo ble nummer fem. Øvelsen han historisk er råsterk i.

– Det var mye bedre enn i går. Jeg hadde gode ski og en kropp som spilte på lag. Nå begynner vi å være der vi skal være, sier Klæbo.

STERK DAG: For Johannes Høsflot Klæbo, som her sklir over målstreken på lørdagens 15 kilometer på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Tror russerne smiler av prestasjonen

Neste helg kommer et nytt møte med Ruka for Klæbo. Verdenscupåpningen i Finland er første konkurranse i en svært lang sesong. Skistjernen er naturligvis sammen med Emil Iversen Norges store håp i kampen om å vinne verdenscupen sammenlagt.

Den kampen må de ta med to svært revansjesugne russere. Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov leverte sist helg gode generalprøver før verdenscupen starter.

Da NRK spurte Klæbo fredag om hva han tror de to russerne tenkte da han kun ble nummer fem i sprinten, svarte han at de «sikkert sitter og flirer». På spørsmål om de to kanskje har endret syn etter distansen på Beitostølen i dag, kommenterer Klæbo det slik:

– De smiler kanskje ikke like bredt, men de smiler fortsatt. Det blir spennende å møte dem neste helg. Jeg får de svarene jeg trenger her. Jeg har ikke brukt så mye energi på dem, men jeg regner med de får dette med seg, sier han.

FJORÅRETS DUELL: Mellom Aleksandr Bolsjunov og Klæbo i finske Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Oppvisning

Didrik Tønseth, dagens suverene vinner, gjorde på sin side som i fjor på denne distansen. NRK-kommentator Jann Post kalte det for en oppvisning.

– Det er kjempeartig. Jeg følte meg bra på oppvarmingen, kjente at jeg hadde gode ski, og da klinket jeg bare til, sier Tønseth.

For 28-åringen fra Byåsen var det å vise form viktig. Han har nemlig kniven alvorlig på strupen neste helg. For under mini-touren i Ruka er han ifølge allroundtrener Eirik Myhr Nossum nødt til å gå til topps dersom han skal få løpe EM i terrengløp 8. desember.

– Jeg vil kjempe om pallen sammenlagt. Jeg føler jeg ligger veldig bra an. Men i fjor vant jeg her og ble nummer ti i Ruka, så det er alltids mye som kan skje, sier Tønseth om forhåpningene for neste helg.

BEITO-KONGEN: Didrik Tønseth har press på seg i starten av denne sesongen, og derfor var det nok godt å starte med en seier. Foto: terje pedersen

Dersom han faktisk skal løpe mesterskapet, må han ha godt nok resultat i Ruka for å være kvalifisert til Tour de Ski.

– Jeg står på at det som skjer i Ruka er viktigere enn dette. Argumentet mitt er at jeg ønsker ikke å eventuelt måtte bruke mot Didrik at jeg ikke har sett ham gå fort i et godt og langt løp på et senere tidspunkt, hvis det er snakk om uttak, sier Nossum.

PS: For Martin Johnsrud Sundby, som har vunnet denne distansen på Beitostølen hele fem ganger gjennom karrieren, ble det en tøff dag. Han er for øvrig også regjerende verdensmester på 15 kilometer klassisk. I mål var han hele to minutter og 27 sekunder bak Tønseths vinnertid.