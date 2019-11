– Nummer fem i en finale er sjeldent kost, Johannes. Hvordan var dette?

– Jeg var ikke noe pigg i dag. Sånn er det. Det er fryktelig mange som går fort på ski. Nivået er skyhøyt og da blir jeg nummer fem, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Hva er det som gjør at det ikke funker for deg i dag?

– Nei, det er vanskelig å si. Jeg har ikke en kjempedag, føler meg litt «smådau» og da er det så enkelt at man ikke henger med i dette gamet. Nå er det bare å komme hjem for å samle krefter til neste helg.

Avslutningen på herrenes sprint på Beitostølen Du trenger javascript for å se video.

Det var i den siste bakken Erik Valnes viste rå kraft på den klassiske sprinten. Han klarte å holde verdens raskeste sprinter bak seg, og sikret seg en stor luke. Den var det ingen tvil om at han ville klare å opprettholde hele veien til målstreken.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn virket tydelig overrasket, og kommenterte at Klæbo var sjeldent anonym og spak på Beitostølen.

På oppløpet kommenterte sidemannen:

– Det er langt bak til Klæbo. Han er ikke i nærheten av sitt beste. Mannen i gul lue vinner. Denne premieren sendte Klæbo og de andre ordentlig på plass, kommenterte NRKs Jann Post.

Ristet av Klæbo i siste bakke

Det er langt fra noen overraskelse at Erik Valnes vant Beito-sprinten, ifølge Klæbo, som mener at han har sett skremmende gode tendenser i opptakten til sesongen av sin overmann.

– Det er rått, og det har vi sett i sommer og høst. Han har vært sterk. Jeg er ikke overrasket over at han vinner her i dag, sier 23 år gamle Klæbo.

– Det var veldig artig. Jeg kom inn i siste bakken og tenkte «nå kan jeg ikke ser mer bak». Det var bare å gå, og jeg så i sidesynet at det ikke kom noen opp, sier Erik Valnes.

– Det er vanskelig å beskrive, men det er sesongstarten så det er ikke verdens viktigste renn, men jeg tar med meg en seier. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å gjennomføre alle heat uten noe tull, sier vinneren.

Erik Valnes gir sitt første seiersintverju for sesongen i langrennsåpningen på Beitostølen

Seiersintervju med Erik Valnes Du trenger javascript for å se video.

Aukland: – God tur til Ruka

Det vanket en haug med gratulasjoner til vinneren av Beito-sprinten, Erik Valnes.

«God tur til Ruka» smalt det fra kommentatorboksen, og i intervjusonen etter løpet var NRKs langrennsekspert frempå med samme melding.

– Han går en god prolog, en god kvartfinale, en god semifinale og holder løpet ut i finalen. Det er bare å si «god tur til Ruka», sier Aukland.

– Jeg håper Arild hørte det, bryter Valnes ut.

Før sprintfinalen spurte NRKs reporter sprinttrener Arild Monsen om han var klar for Ruka-laget nå?

– Nei, det kan jeg ikke svare på nå. Nei, nei, nei. Vi skal gjøre tre skirenn, svarte Monsen.