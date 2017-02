Tre sølv og en bronse i VM i skiskyting. En sølv og en bronse i alpint. Null gull. Det er første gang siden 1991 at Norge ikke tar en eneste gullmedalje i de to verdensmesterskapene samlet.

Norge tok fem fjerdeplasser i alpin-VM. Samlet var disse fem fjerdeplassene 55 hundredeler fra fem pallplasser.

Olympiatoppen gikk for bare noen dager siden ut med en målsetting om 30 medaljer i OL i Pyeongchang.

– Det er et hårete mål, noe å strekke seg etter, sier Helge Bartnes, vinteridrettssjef i Olympiatoppen.

– Det vi har sett nå i skiskytter- og alpin-VM er selvfølgelig under det idretten selv har forventet. Men dette er toppidrett. I alpint ser vi jo at flere har prestert i nærheten av medaljenivå.

– Men medaljefangsten var i underkant, så det er ikke tvil om at vi må jobbe hardt det siste året, sier Bartnes.

– Gode år i 2015 og 2016

Olympiatoppen og forbundene skal ha en evalueringsrunde når vintersesongen er over. Da vil man blant annet lete etter årsaker til at gullmedaljene har uteblitt.

– Vi hadde to gode sesonger i 2015 og 2016. At vi får en dupp nå er selvfølgelig ikke optimalt. Men samtidig vet vi at det er mange utøvere der som har kapasitet til å ta de medaljene vi snakker om.

Ledere og kommentatorer nevner sykdom i sesongforberedelsene som en årsak til at medaljene har uteblitt.

– Hvis evalueringen viser det, er det naturlig at vi ser på rutiner med helseforebygging, sier Bartnes.

– For mye sykdom

SYKDOM: – Når man får trene bare halve året, er det vanskelig å hevde seg, mener skiskytterpresident Erlend Slokvik Foto: NRK

Skiskytterpresident Erlend Slokvik er en av dem som peker på dette.

– Et problem er at det derfor blir for korte treningsperioder. Når man får trene bare halve året, er det vanskelig å hevde seg.

I skiskytterleiren så man svart på situasjonen av mesterskapet etter lørdagens stafett for menn, men smilet kom tilbake med Johannes Thingnes Bøs sterke sølvløp søndag.

– Hvordan vurderer du VM nå når alt er over?

– Det er dårligere enn vi ønsket, med forventningene og de kravene vi har. Vi skal være blant de beste i OL, og da må vi gjøre endringer, sier Slokvik.

– Dårligste noensinne på kvinnesiden

Liv Grete Skjelbreid mener dette er Norges dårligste VM på kvinnesiden noensinne.

– Jeg hadde håpet at vi hadde jenter som var litt nærmere seniorjentene.

Alpinistene er også skuffet over medaljefangsten. Sportssjef Claus Ryste snakket i januar om at fire til seks medaljer var mulig.

– Har dere gjort noe feil, eller er det noe dere kan gjøre annerledes neste gang?

– Vi må ta en evaluering på det. Vi er med i alle disipliner, og vi skal ikke glemme at vi dro med oss sykdom og skader, sier Ryste.