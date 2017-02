Skiskytterjentenes svakeste mesterskap: – Det kan vi ikke være bekjent av

– Ja, du kan godt bruke krise-begrep, men vi har vært veldig reduserte på damesiden i år. Vi kan ikke lyve og si vi har en kjempesolid damegruppe. Vi trenger mer bredde i troppen. Sammenliknet med langrenn er vi en nisjeidrett.

Det sier Stian Eckhoff til NRK etter å ha blitt konfrontert med tallene som viser at VM 2017 er Norges svakeste mesterskap på kvinnesiden noensinne.

For sjette gang på 34 forsøk reiser jentene hjem uten medalje.

– Frustrasjon er vel et godt ord, svarer Eckhoff på spørsmål om hvordan han opplever den statistikken.

– Det kan vi ikke være bekjent av. Vi har ikke vært i nærheten, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik til NRK.

11. plass på stafetten

Tiril Eckhoffs 12. plass på søndagens fellesstart ble den beste norske VM-prestasjonen. Det nærmeste man kommer en liknende nedtur var i Kontiolahti for to år siden, men da ble det femteplass på stafetten mot 11. plass nå.

Norge skjøt 66 bom på 339 skudd, hvis man ikke teller med mixed stafetten, hvor også mennene deltok. Det gir en treffprosent på bare 80,6. Heller ikke i løypa har det klaffet.

– Dette er jo mitt dårligste VM på to år, men ting kan snu, er Eckhoffs korte kommentar til VM-innsatsen.

– Det har ikke vært bra nok. Vi har skutt for dårlig. Veldig kjedelig. Det er surt for laget og veldig kjipt for min egen del. Medalje var det store målet, sier Marte Olsbu etter sin 29. plass.

Frustrert over manglende resultater i VM Du trenger javascript for å se video.

Den tidligere skiskytterdronningen Tora Berger la opp ettter OL i Sotsji. Siden den gang har 269 norske startende gått 68 renn i verdenscup og VM. Utfallet er tre norske seirer og seks øvrige pallplasser (alle tredjeplasser).

Kritisk sjef

Morten Aa Djupvik har måttet forklare en rekke nedturer i VM så langt, og innledet intervjuet søndag med å si:

– Du kan vel bare bruke det jeg sa i går...

– Nei, det er veldig kjedelig. Ikke noe hyggelig i det hele tatt. Jeg har ikke svaret på alt her nå, men det vi har prestert her er for dårlig.