Mener Dortmund-juvelen løser et Solskjær-problem

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke bekrefter nemlig overgangen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Det er en enighet med Manchester United om Sancho. Det var Jadons ønske om en endring, men vi skulle gjerne beholdt ham. Vi er ikke fornøyd med overgangssummen, men triste fordi han drar, sier Watzke.

Dermed er en ett år lang overgangssaga offsielt avsluttet.

Sancho er blitt sterkt koblet til Manchester United siden i fjor sommer, men hovedpersonen selv har tilsynelatende ikke latt seg påvirke.

Forrige sesong ble Sancho stående med 16 mål og 18 målgivende i alle turneringer (38 kamper).

EDELT METALL: Jadon Sancho scoret to mål og leverte én målgivende da RB Leipzig ble slått 4-1 i den tyske cupfinalen i mai. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Totalt tar han med seg 114 målpoeng på 137 kamper til Old Trafford.

– De får en spiller som er utrolig god til å slå de avjgørende pasnignene på riktig tidspunkt. Det fascinerende ved ham er at det nesten alltid blir farlig. Han er en god avslutter, også, så han er jo veldig vanskelig å forsvare seg mot. Han har nesten like mange målpoeng som kamper. Det er helt utrolige tall, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

– Ingen på samme nivå

Sundet påpeker at Sancho bare var 17 år da han debuterte for Dortmund i 17/18-sesongen, hvor han til slutt fikk 12 kamper.

Det første målet kom mot i 4-0-seieren over Bayer Leverkusen 21. april 2018. Her stod han også bak to målgivende pasninger.

Siden har han ikke sett seg tilbake.

– Det er ingen som har vært som ham når vi snakker om effektivitet. Haaland er der, men som spiss. De siste årene har Bundesliga hatt Leroy Sané, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, men ingen har vært på samme nivå med tanke på mål og målpoeng, sier Sundet.

– Løser et problem

NRKs fotballskribent Thore Haugstad påpeker at Sancho passer profilen Manchester United har sett etter: Ung, engelsk og en spillertype bør passe Premier League.

Samtidig påpeker Haugstad at Manchester United ikke har hatt rene, selvskrevne typer på høyrekanten. Spissen Mason Greenwood, som har fått mye tillit på høyrekanten, liker først og fremst å gå innover i banen.

– Han løser et problem. Greenwood er førstevalg nå, men han kommer veldig sjeldent rundt på kant. Samtidig får høyresiden mindre hjelp av Aaron Wan-Bissaka enn venstresiden får av Luke Shaw, som stormer oppover venstrekanten, sier Haugstad.

– Med Sancho, som har mer fart og skaper ubalanse alene, så vil Manchester United komme seg rundt på begge sider. Så lenge Wan-Bissaka er høyreback, så trenger de en klassisk høyreving, mener Haugstad.

Fotballskribenten påpeker også det er et styrketegn at Sancho har vært ønsket over lengre tid. Da Sancho-overgangen strandet i fjor, kom blant andre Van de Beek inn dørene.

Nederlenderen har foreløpig ikke slått til.

– Over tid har vi sett at det å vente på den du ønsker mest, er den beste strategien. Nå har Manchester United fått tak i den de har lyst på, sier Haugstad, som trekker frem Liverpools jakt på Virgil van Dijk som det beste eksempelet.

– Fryktelig kjipt

Sky Sports og The Athletic meldte allerede onsdag at overgangssummen ligger på 73 millioner pund, tilsvarende 868 millioner kroner med dagens kurs.

Det er etter rapportene en mindre sum enn det Dortmund krevde for juvelen i fjor summer.

Mens forventningene nå er enorme i Manchester United, er skuffelsen stor, men fattet hos Borussia Dortmund.

– Det var uunngåelig at det skjedde. Det var bare et spørsmål om tid. Det er selvfølgelig fryktelig kjipt siden han har vært fantastisk og levert kamp etter kamp. Det er et enormt tap, men at han skulle dra, var vi aldri i tvil om, sier Marcus Jenssen, som er talsperson i Dortmunds norske supporterklubb «Borussentrolle».

Sancho-gåten

Akkurat nå er Sancho i EM, hvor England møter Ukraina i kvartfinalen lørdag kveld.

Men til tross for sesongen han la bak seg, har Sancho til gode å få en skikkelig sjanse av England-sjef Gareth Southgate.

Til nå står 21-åringen med sju fattige minutter i EM.

Southgate har måttet tåle en rekke kritiske spørsmål om vrakingen gjennom gruppespillet, men kritikerne var naturlig nok ikke like høylytte etter 2-0-seieren over Tyskland i åttedelsfinalen.

Southgate har forklart at han har en rekke unge spillere uten efaring fra store turneringer, og han har derfor «realistiske forventninger» til disse spillerne.

– Jadon er i den miksen. Han har trent veldig bra de siste dagene, og vi har selvsagt disse alternativene og valgene å ta, sa Soutgate før kampen mot Tsjekkia.

Her fikk Sancho sju minutter som innbytter.