– Daglig oppfølging er gull verdt, sier Tiril Eckhoff til NRK.

– Det er jo det jeg klaget på i fjor og det er det tyskerne tar oss på. De har daglig oppfølging og nå får jeg det også, så nå kan jeg ikke skylde på det, sier hun og bryter ut i latter.

Men etter fjorårssesongen var det ikke mye som minnet om latter da Eckhoff fortalte NRK at hun hadde følt seg til bry.

– Jeg føler jeg har vært mye alene. Jeg har tatt mange valg alene og lært mye av det, men det er likevel ikke ideelt, sa 27-åringen etter NM i mars.

Bruker også landslagstrenerne

Men seks måneder senere, på trappene til den viktige OL-sesongen, fikk hun det som hun ville. Gjennom lagvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold ble Eckhoff kjent med den tidligere skytteren Svenn-Arne Nordheim. Nå er han blitt hennes private skytetrener.

– Han har vært med i de daglige treningene hjemme. Jeg synes det er gøy å få litt annen input. Det blir spennende å se om det gir resultater, sier Eckhoff.

Nordheim kommer til Sjusjøen under sesongåpningen, men i verdenscupen skal Eckhoff bruke landslagstrenerne Stian Eckhoff og Siegfried Mazet. Nordheim skal primært hjelpe til utenom landslagssamlingene.

SNØ: Tiril Eckhoff tester ski under onsdagens trening i svært gode forhold på Sjusjøen. Til lørdag starter sesongen her med sprint for begge kjønn. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Hun var usikker

Nordheim tok over en skiskytterkvinne som i fjor var svært frustrert over mye bomming, og han innrømmer at han klødde seg litt i hodet før det første møtet med Eckhoff.

– Da jeg møtte Tiril så var hun usikker, sier Nordheim til NRK.

– Jeg var usikker selv på hvordan jeg skulle gå frem for å få henne ut av den trenden hun var i. Men det jeg ser nå er at vi har klart å tilføre fagkunnskap, følsomhet ved skyting og glede ved skytingen. Vi har hatt en del treninger og hun har utvikla seg som person. Du ser at hun har lavere skuldre, sier Nordheim.

Justert våpenet

Han har trent mye med Tiril de siste to månedene og blant annet hjulpet henne med flere justeringer på geværet. Da han skulle justere siktet og kinnstøtten oppdaget han at noe var galt med hvordan hun siktet.

Det resulterte i en tur til optiker og et omfattende synstreningsprosjekt, som NRK fortalte om i forrige uke.

VIDEO: Tiril Eckhoff får hjelp mot dobbeltsyn med en rekke spesielle grep hos optiker. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tiril Eckhoff får hjelp mot dobbeltsyn med en rekke spesielle grep hos optiker.

NRKs skiskytterekspert, Liv Grete Skjelbreid brukte selv egen skytetrener. Hun mener det var en suksess.

– Jeg ble merkbart bedre, og mest på grunn av tryggheten det ga. Man får større kompetanse og mer fokus på skyting, og det er godt å ha en trygg samtalepartner når det ikke går så greit, sier hun.