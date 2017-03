Eckhoff: – Føler jeg har vært til bry

– Jeg føler jeg har vært mye alene. Jeg har tatt mange valg alene og lært mye av det, men det er likevel ikke ideelt, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Søndag gikk hun til 2. plass på NM-fellesstarten i Mo i Rana og i morgen starter evalueringen av sesongen.

Da har Norges beste kvinnelige skiskytter en klar melding til landslagsledelsen:

Hun vil ha trenere som er mer til stede.

– Jeg ser at både tyskerne og Koukalova (Tsjekkia) får daglig oppfølging, men slik er det ikke i Norge. Jeg håper det blir bedre neste år, sier hun og utdyper:

– Jeg må føle at de som trener meg gir hundre prosent, like mye som jeg gjør.

– Har det ikke vært sånn denne sesongen?

– Nei, det har ikke vært helt optimalt. Jeg har vel følt at jeg har vært litt til bry egentlig.

– Hva mener du med det?

– Jeg har lyst på et tettere samarbeid med trenerne. Det trenger jeg for å utvikle meg, sier hun.

TRENER OG BROR: Hovedtrener Stian Eckhoff har ikke trent lillesøsteren denne sesongen, men sier han har sett at hun ønsker endringer før den viktige OL-sesongen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Avslutter Himle-samarbeid

Før sesongen inngikk Eckhoff et tettere samarbeid med skytetrener Joar Himle. Himle er ikke ansatt i Norges Skiskytterforbundet, men reiser med landslaget som konsulent på enkelte samlinger og renn.

Eckhoff har tidligere gitt Himle mye av æren for VM-gullet i Holmenkollen i 2016.

– Han var veldig viktig for meg, sa Eckhoff til NRK i høst.

Men etter det NRK forstår avslutter nå Eckhoff samarbeidet med Himle.

Det betyr at hun trolig kommer til å bruke storebror Stian Eckhoff mer kommende sesong, han er hovedtrener og skytetrener for de andre jentene, men har ikke trent lillesøstren i vinter.

Fritt opplegg

Det er nettopp på skytebiten Tiril Eckhoff må heve seg og storebror Eckhoff sier han ikke er overrasket over at lillesøster nå ønsker endringer.

– Hun har fått ganske frie tøyler i år, men gjennom de signalene hun har sendt i vinter har jeg skjønt at hun ønsker endringer, sier Stian Eckhoff til NRK.

Før evalueringen er over vil han vil ikke si noe mer om hverken hvilke signaler han tenker på eller hva han tenker om at Tiril Ekchoff føler hun har vært til bry.

– Vi skal bruke denne uka på å snakke om året som har gått og se videre på neste år. I løpet av en to ukerstid vil vi trolig vite hvordan opplegget konkret blir neste år, sier Eckhoff.

– Laget har fått en i fleisen

Kvinnelaget legger nå bak seg en dårlig sesong der de blant annet leverte tidenes dårlgiste VM.

Tiril Eckhoff har reddet noe av sesongen med to seire den siste måneden, men Eckhoff tror alle nå har gått av å ta en grundig evaluering.

– Jeg tror hele laget har fått en i fleisen og innser at vi ikke er gode nok, og at vi må jobbe bedre som et lag.

– Vi må bruke hverandres kompetanse for å bli enda bedre, sier Tiril Eckhoff.