Tilskuertallene overrasker håndballstjernene: – Er det sant?

– Er det sant?, utbryter landslagsspiller Gøran Johannessen når NRK viser han tilskuertallene fra årets håndball-VM.

Johannessen og de norske håndballherrene har på ingen måte blitt bortskjemt med fulle hus under håndball-VM i Polen og Sverige. Da Norge slo Nederland i thrillerkampen på Tauron Arena forrige tirsdag, var det kun 2.750 tilskuere på plass.

I de andre kampene har tallet vært noe høyere, men «tilskuerrekorden» er på bare 5.100 i kampen mellom Qatar og Norge.

Til sammenligning var det minste tilskuertallet i forrige VM – uten koronarestriksjoner – 6.500.

Tilskuertall i Norges VM-kamper Foto: KACPER PEMPEL / Reuters Ekspandér faktaboks Norge - Nord-Makedonia: 4.048 Norge - Argentina: 3.750 Nederland - Norge: 2.750 Norge - Serbia: 3.500 Qatar - Norge: 5.100 Tyskland - Norge: 4.100 Kilde: IHF

Ønsker fulle haller

Selv om arenaene Norge har spilt på i Polen har kapasitet til å romme mellom 11.000 og 15.000 tilskuere, har kun 3.875 publikummere i snitt fått med seg Norges seks VM-kamper.

– Jeg vil selvfølgelig spille for flest mulig. Når du får så gode rammer som den hallen faktisk har og får spille i så store arenaer, så hadde det vært kulest om man fylte de arenaene, sier Johannessen til NRK etter Nederland-kampen.

OVERRASKET: Flensburg-Handewitt-spiller Gøran Johannessen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mesterskapsdebutant Tobias Grøndahl stemmer i:

– Det er selvfølgelig litt kjipt. Når du spiller VM, EM og alt det der, så har du lyst til å spille foran fulle tribuner hver kamp.

Magnus Abelvik Rød beskriver det hele som «trist».

– Du ønsker jo alltid å spille håndball foran flest mulig. Det er vanskelig å få det til hvis folk ikke kommer, sier Rød.

Johannessen mener de kunne spilt i mindre haller for å få en bedre opplevelse.

– Man kunne bare spilt i en mindre hall. Spiller man i en mindre hall, så er akustikken bedre og det føles også bedre. Men slik er det ikke. Vi kan ikke gjøre så mye med det, sier han.

– Vi har følt støtte

Landslagstrener Jonas Wille forteller at de norske tilskuerne har vært veldig høylytte til nå i mesterskapet.

Han sperrer derfor opp øynene når han hører hvor mange tilskuere som faktisk har vært til stede.

SYND: Det mener landslagssjef Jonas Wille om tilskuertallene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg var ikke klar over det. Det er selvfølgelig synd. Det kan jo hende at det tar seg opp nå i hovedrunden, at folk har ventet litt på det, sier Wille.

– Det er viktig å få frem at de nordmennene som har vært her og heiet på oss, har gjort en kjempefin innsats. Vi har følt at vi har fått støtte i arenaen. Det er viktig for oss, og så er det kjempehyggelig om det kommer enda flere, legger han til.

Utfordring med tid og sted

Manglende tilgjengelighet og logistikk kan være en del av forklaringen bak de lave tilskuertallene, tror landslagstreneren.

– Det å reise fra Norge til Polen på en hverdag for eksempel, det er jo ikke alle som kan gjøre det. Det er jo litt utfordringer med det selvfølgelig, konstaterer Wille.

HÅPER PÅ FLERE FREMOVER: Tobias Grøndahl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Grøndahl håper at flere nordmenn kan ta med seg støtten hjemmefra over til nabolandet Sverige.

– Jeg vet ikke om det er det de prioriterer, å dra til Polen for å se oss spille håndball. Vi får i hvert fall mye støtte hjemme. Det er det ingen tvil om. Det er mange aktive på sosiale medier, sier Grøndahl.

– Så får vi håpe at når det er kamper i Sverige for vår del, at noen norske tar turen over grensen og prøver å se en kamp med oss, avslutter han.

Norge spiller kvartfinale mot Spania torsdag kveld kl. 18.00.