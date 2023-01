Anført av Gøran Johannesen og Torbjørn Bergerud hadde Norge svært få problemer mot med det qatarske laget, og kunne nærmest cruise inn på halv maskin til seier.

– Keeperne spiller begge en vanvittig kamp, men særlig Torbjørn (Bergerud) som stenger buret totalt i 40 minutter, sier Gøran Johannesen til NRK.

– Det er utrolig hva selvtillit kan gjøre, sier Bergerud om egen prestasjon til Viaplay.

Nå er Norge klare for kvartfinale hvis Tyskland tar poeng mot Nederland i siste kamp lørdag kveld.

KUNNE JUBLE: Norge og Kevin Gulliksen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Drillo kom med utfordring: – Herre Jesus

Etter kampen viste Viaplay et klipp av tidligere landslagssjef i fotball, Egil «Drillo» Olsen, som ønsket landslagssjefen lykke til med resten av mesterskapet. Men Drillo, som er skarp på geografi, hadde også med seg en utfordring.

– Hei Jonas. Jeg har hørt at du er interessert i geografi og kan veldig mye om hovedsteder. Så da har jeg en nøtt til deg, sa Drillo.

– Det var veldig hyggelig at Drillo gidder å snakke med meg. Det var vanskelig fordi jeg måtte tenke voldsomt og fikk litt stress der. Jeg trengte litt hjelp for å løse den, men det var hyggelig å høre fra Drillo, sier Wille til NRK, som innrømmet at han var stor fan.

KOM MED UTFORDRING: Egil «Drillo» Olsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Oppgaven var å finne ut hvilken hovedsted man skulle frem til, med tre hint: Det er en hovedstad i Europa, bytt en av bokstavene med nabobokstaven i alfabetet, og det er en afrikansk hovedstad.

– Herre Jesus, nei neste spørsmål, svarte Wille, som ikke hadde sjans til å gjette riktig.

Riktig svar var Praha.

– Hvis du bytter ut H-en med naboen i alfabeter som er en I. Da får du Praia, som er hovedstaden i Capp Verde i Afrika. Lykke til videre Jonas, sa Drillo.

– Se på det trøkket

Norge gikk ut i hundre mot Qatar og ledet hele 5-0 etter syv minutter spilt. Det var mye takket være Torbjørn Bergerud i mål, som reddet fem av fem skudd han fikk imot seg.

– For en drømmestart av Bergerud, sa NRKs håndballkommentator Patrick Rowlands.

Qatar reiste seg noe etter Norges gode start, og var bare tre mål bak da Abdelrahman Abdalla satte 5-8 etter halvspilt omgang, men Norges stjernekeeper var virkelig i det umulige hjørnet.

STORSPILTE: Norges stjernekeeper Torbjørn Bergerud. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter halvspilt omgang hadde Bergerud levert syv redninger, like mange som han hadde hele kampen mot Serbia.

Og da Norge anført av Kevin Gulliksen (fire mål) og Gøran Johannesen (fire mål) leverte lekent samspill og trøkk i angrep kunne Norge gå til pause med en ledelse på 14-9. Spesielt Johannesen var påskrudd, som hamret inn to susere før han elegant lobbet inn kampens siste scoring før pause.

– Se på det trøkket Gøran Johannesen kommer med. Det er voldsomt, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund.

HERJET: Gøran Johannesen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Og storspillet fra Johannesen og Bergerud fortsatte i andre omgang. Førstnevnte var toppscorer i kampen da han fintet seg lekkert forbi Qatar-forsvaret, mens Bergerud leverte fantomredninger på rekke og rad på andre siden.

Det ble så mange redninger at NRK-ekspert Håvard Tvedten måtte bryte ut i latter.

Resten av kampen ble en ren seiersmarsj. Kristian Bjørnsen ble byttet inn og scoret fire mål på åtte minutter da han satte 25-14. Til slutt ble det 30-17 til Norge.

Qatar får krass kritikk

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten var derimot ikke særlig imponert over det Norges motstander stilte opp med.

– Vi møter et Qatar-lag som, med fare for å ta hardt i, er det dårligste laget vi har møtt så langt i mesterskapet.

KRITISK: NRK-ekspert Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det ser ikke ut som Qatar har tenkt å møte opp med full giv her. De ser slappe ut og mangler ideer for hva de skal gjøre for å komme gjennom det norske forsvaret, sa Tvedten.

Etter kampslutt fortsatte kritikken fra NRK-eksperten.

– Vi møter en motstander som ikke truer oss i det hele tatt. De har bare møtt opp for å gjennomføre ser det ut som. Det blir tannløst og de har ikke så mye å komme med. De gjør det enkelt for oss, sa Tvedten.

Nesten hele laget er fra andre land

Qatar har i flere år hentet inn spillere fra andre land til både klubblag og landslag. I VM på hjemmebane i 2015 kom laget helt til finalen og tok sølv, også da med flere innleide spillere.

– Jeg forstår ikke hvorfor man velger å gjøre det på den måten, men de velger å gjøre det sånn, sa Norges stjernekeeper Torbjørn Bergerud til NRK før kampen.

Også lagkamerat Sebastian Barthold reagerer på praksisen til landet som har blitt beskyldt for sportsvasking og fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter.

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Man skal ha en nasjonalfølelse. Det tror jeg er noe som kjennetegner de gode langene, sa Sebastian Barthold.