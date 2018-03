Tilbake bare seks måneder etter hjernesvulsten - må spille med hjelm

– Jeg vurderte aldri å slutte med fotball. Det hadde bare skjedd hvis jeg ikke fikk lov, forteller Ingrid Buer Søndenå.

I september i fjor fikk hun påvist hjernesvulst etter å ha slitt med hodepine i en lengre periode. Søndenå ble operert bare noen dager senere, og det seks timer lange inngrepet var vellykket.

– Jeg tok det egentlig ganske rolig. De rundt meg var overrasket over det, men det gikk jo ganske fort, så jeg vet ikke om jeg helt rakk å ta det innover meg før jeg skulle operere, forteller 24-åringen.

Må spille med spesialhjelm

Etter noen måneder på sidelinjen fikk hun lov til å begynne å trene fotball igjen. Og til helgen er Vålerengas midtstopper klar for å spille 90 minutter i seriestarten mot LSK Kvinner - bare seks måneder etter den dramatiske hendelsen.

– Målet mitt var jo å komme tilbake så fort som mulig, og det har jeg klart. Det er kanskje dumt å si, men det verste var ikke å få lov til å spille fotball, sier Søndenå.

Hun har fått spesiallaget en hjelm som minner om et tykt pannebånd. Det må hun bruke under kamp og trening for å unngå en blødning eller hjernerystelse, som kan være kritisk.

– Legen har sagt jeg ikke får pushe meg for hardt på skolen, og jeg må spille med hjelmen. Det er litt uvant, men det blir bedre og bedre for hver trening, så jeg blir nok vant til det. Akkurat det er jo ikke det verste som kunne skje, sier hun.

TILBAKE: Ingrid Buer Søndenå er tilbake for fult på Vålerenga-trening og klar for seriestart. Foto: Olav Traaen / NRK

Tøffere i hodeduellene nå

Ellers kommer hun ikke til å ta spesielle hensyn på banen. Og redd finnes hun ikke.

– Egentlig er jeg blitt tøffere i hodeduellene, for jeg tenker at det ikke er jeg som får vondt nå hvis jeg skaller med noen, for jeg har jo beskyttelse, forteller Søndenå og ler.

Vålerenga er en av gullkandidatene denne sesongen, etter å ha hentet profiler som Isabell Herlovsen, Guro Pettersen og Marte Berget. I tillegg sikret de seg suksesstrener Monica Knudsen. Hun gleder seg stort over det raske comebacket til Søndenå.

– Det er jo en fantastisk historie når det gikk så bra som det gjorde. At Ingrid er tilbake og har trent med oss i vinter er både en bonus for oss, og en god prestasjon av henne. Hun er jo veldig motivert og det er gull for VIF, skryter Knudsen.

– Det er imponerende å være tilbake så raskt med tanke på hvor stort inngrepet var, men det viktigste er at hun er frisk, legger hun til.