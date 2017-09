Det opplyser Vålerenga på sine nettsider.

– Det er selvsagt kjipt, men man må bare være positiv og satse på at alt går bra. Jeg skal operere allerede på mandag. Det kan tyde på at svulsten ligger greit til, siden de kan operere så fort. Jeg vet jeg er i trygge hender. Jeg må bare stole på dem som kan dette, sier Buer Søndenå til NRK.

Klubben opplyser at 24-åringen har slitt med hodepine i en lengre periode, og etter en MR-undersøkelse fredag i forrige uke, ble det klart at årsaken til smertene var en svulst i et hulrom inne i hjernen.

– Det er selvsagt skummelt å operere hjernen, men jeg tenker at det skal gå bra, og har troen på at de får fjernet mest mulig av svulsten, slik at jeg kan komme raskt tilbake, fortsetter Buer Søndenå.

Skal se kamp

Buer Søndenå har 98 kamper for Vålerengas A-lag, og så frem til både serieinnspurt og semifinale i cupen, men nå skal hun altså i stedet kjempe en helt annen kamp.

Tross den tøffe beskjeden fra legene er Søndenå ved godt mot og gleder seg til å kunne bidra for laget neste sesong.

Spilleren har fått fri fra Ullevaal universitetssykehus frem til mandag for å se kampen mellom Vålerenga og Avaldsnes på Vålerenga Kultur- og idrettspark lørdag.

– Det betyr mye for meg å få lov til å støtte opp om jentene. Jeg får heie fram jentene på en best mulig måte når jeg ikke får bidratt på banen, sier Søndenå, som har fått god støtte både fra klubben og lagvenninnene.

– De passer godt på meg, og det er veldig hyggelig, sier hun.

Dersom operasjonen er vellykket, vil Søndenå ha en opptreningsperiode på drøye to måneder.