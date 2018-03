Tidligere sykkelsjef: – Sparket fordi jeg advarte om krisen

Tidligere generalsekretær i sykkelforbundet Bjørn Sætre hevder at sykkel-VM lenge var en varslet millionkrise. Han ble sparket fra sykkelforbundet noen måneder før mesterskapet i Bergen.

– For meg har det vært som en varslet katastrofe. Dette er ikke overraskende. Fordi man ikke har lyttet på dem som har varslet om ting som kan gå galt, sier Sætre til NRK.

Sætre var generalsekretær i sykkelforbundet frem til han fikk sparken før jul i 2016. Den tidligere sykkelsjefen hevder han ble sparket fordi sykkelpresident Hansen skal ha følt at han var til bry med sine advarsler.

– Jeg ble besværlig for Harald. Når jeg mente at organiseringen i Bergen var for dårlig og at vi måtte ruste opp Bergen. Og vi måtte sette ned foten i forhold til flere tiltak som man så var i planla i forhold til Bergen, sier Sætre.

Hansen er uenig med Sætre

Hansen er ikke enig med Sætre når det gjelder grunnen til at han ble sparket.

UENIG: Sykkelpresident Harald Tidemann Hansen er ikke enig i kritikken til tidligere sykkelsjef Bjørn Sætre. Foto: ODD RAGNAR LUND / NRK

– Jeg avviser at Sætre sin sparking hadde noe med at han gikk imot meg å gjøre. Han mistet tilliten i styret etter å ha ført styret bak lyset, sier Hansen.

VM-arrangøren har tapt mange millioner kroner blant annet fordi de ikke sikret seg mot valutaendringer da de utsatte å betale en lisensregning på 7,5 millioner euro. Sætre hevder han ikke ble hørt da han advarte mot dette.

– Når foreslo du at man burde sikre?

– Da vi signerte kontrakten i Ponferada i september 2014, sier Sætre.

– Hvor mye har man tapt på det mener du?

– Tror nærmere 9 millioner, sier Sætre.

Hansen hevder på sin side at Sætre aldri foreslo at de skulle valutasikre.

– Det er nonsens. Sætre visste at vi ikke hadde aktiva eller midler til det. Hverken i forbundet eller Bergen 2017 AS. Bjørn har aldri foreslått at vi skulle valutasikre, sier Hansen.

VM-arrangøren er nå begjært konkurs. De foreløpig regnskapstallene fra Norges Cykleforbund viser et underskudd på 17,5 millioner kroner.