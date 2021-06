Tidligere landslagstrener skal hjelpe vraket Tønseth: – Har drevet rovdrift på kroppen

27. april bekreftet Didrik Tønseth overfor NRK at han etter sju år elitelandslag ikke lenger fikk fornyet tillit av Norges skiforbund.

Umiddelbart startet jobben med å få på plass et privat opplegg fram mot OL i Beijing til vinteren. Det vil si å finne gode nok støttespillere, og ikke minst å finne sponsorer til å finansiere både gode hjelpere og et solid samlingsopplegg.

JOBBET HARDT: Didrik Tønseth (venstre) og Chris Jespersen med intervalltrening i rulleskiløypene i Granåsen tirsdag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Nå har 30-åringen fått kabalen til å gå opp. Blant annet en ny trener, som til gjengjeld er en gammel kjenning. Det bekrefter Tønseth overfor NRK i forbindelse med en treningsøkt i Granåsen i Trondheim tirsdag morgen.

Trond Nystad får nemlig en nøkkelrolle som treningsrådgiver. Den tidligere norske landslagstreneren har vært relativt usynlig etter at han sa opp jobben i det østerrikske skiforbundet som en konsekvens av dopingskandalen under VM i Seefeld i 2019.

– Drevet rovdrift med kroppen

Fra 2011 til 2015 var han imidlertid trener for Tønseth på det norske landslaget.

Nystad sier til NRK at hans viktigste oppgave blir å «bringe litt fornuft» inn i Tønseths trening. Han mener nemlig at Tønseths treningsiver er så stor at det har skapt problemer.

KLAR FOR Å BIDRA: Tidligere landslagstrener Trond Nystad, her under et seminar i Oslo i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– En av de tingene jeg ser er at han kanskje har blitt litt for ivrig. Det gikk veldig bra, det var veldig mange gode konkurranser, han følte seg bra, og plutselig tenkte han kanskje at «klarer jeg det, så klarer jeg det». Så ble det litt for mye over en litt lengre tidsperiode, og så har han drevet rovdrift med kroppen, påpeker den rutinerte treneren.

– Trangt nåløye

Det er bare åtte herreløpere som skal til OL i Beijing. Nåløyet er med andre ord trangere enn noen gang. Nystad mener det første skrittet handler om å være helt sikker på at kroppen er mottagelig for trening.

– Der har vi en god følelse akkurat nå, men sikker kan man aldri være. Og andre steget er å kunne trene bra og fornuftig fram til uttaksrennene, det betyr å minimere feil. Klarer vi det er sjansene gode, men det er åtte stykk, det er trangt nåløye.

– Hans fordel er at han er relativt lett i kroppen og responderer bra på høyde, så da får vi se hvordan det går. Det betyr ikke at med en gang han er i form så skal han til OL, men klarer han å gjøre jobben bra og får noen gode konkurranser, så består muligheten.

Blir mentor og skal bringe fornuft

Nystad sier hans viktigste oppgave blir å være en form for mentor som skal bringe fornuft inn i treningsarbeidet. Bringe kvalitetskontroll og at det ikke går for fort i svingene.

Siden han sa opp jobben i Østerrike har 49-åringen jobbet som konsulent for kombinert og skiskyting, spesielt i Mellom-Europa. Både enkeltutøvere og landslag. Så har han også et annet prosjekt, med trening for eldre mennesker og trening for folk som ikke nødvendigvis skal bli verdensmester, som opptar det meste av tiden hans.

– Blir litt frustrert

Nå gjør han altså comeback som trener med en norsk topputøver. Nystad beskriver Tønseth som veldig ivrig, og et talent uten like. Rask med og uten joggesko og med ski på beina.

– Så han har hatt en liten periode nå det har gått litt tungt, og det er klart at han, som alle andre idrettsutøvere, da blir litt frustrert, og det er det vi skal prøve å finne litt ut av i denne prosessen.

– Kroppen begynner å bli mottakelig for trening, og det er jo en god start, og da betyr det at vi må fortsette å jobbe godt. Han må, for all del, trene så mye som kroppen tåler og være sikker på at han har overskudd til enhver tid. Det er det som blir det viktigste.