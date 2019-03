Mandag gikk han seg helt tom i fire timer – onsdag dirret Tønseths kropp av sukkersjokk

– Didrik var fryktelig sliten etter 15 kilometeren. Hans inngang til den var utrolig tøff. Han har sin måte å toppe formen på. Det er gambling – og det har kostet. Jeg er ikke villig til å gamble på en VM-stafett, innleder allroundtrener Eirik Myhr Nossum, på spørsmål om hvorfor Emil Iversen er valgt foran Tønseth på fredagens stafett.

– Men dette er også Tønseth dønn ærlig på selv. Han sier at «du må vurdere noen andre enn meg, jeg vet ikke hvordan jeg reagerer på dag to av en sånn kraftanstrengelse», sier Nossum.

NM-gullet

Vi skrur tiden tilbake noen måneder for å forstå hva slags oppladning Tønseth har hatt til enkelte konkurranser denne sesongen og som gjør at han er svært usikker på hvordan kroppen hans ville reagert dersom han stod på start på stafetten fredag.

NM-VINNER: Didrik Tønseth, her fra NM i terrengløp sist høst. Foto: Privat

Den 12. oktober står Didrik Tønseth opp grytidlig, dropper frokost, drikker vann, snører på seg joggeskoene og løper ut i regnværet på Byneset i Trondheim. I fire timer. Helt til han er fullstendig tom.

Det er ikke mye i dét, for den jevne nordmann eller vanlige løper- eller langrennsutøver, som minner om deler av en gulloppskrift to dager før NM i terrengløp. Men det er altså det som skjer. Den 14. oktober vinner Tønseth NM-gull i løypene i Bratsberg i Trondheim.

Gikk seg tom mandag

Han skal gjenta den lange løpeøkten og tomhetsfølelsen to dager og frem til han står på startstreken på den 15 kilometer lange intervallstarten på Beitostølen i november. Her knuser han Norgeseliten i årets første viktige skirenn.

Han gjør det også før en råsterk tredjeplass under 15 kilometer intervallstart i Ulricehamn i midten av januar.

Og mandag denne uken, to dager før hans aller viktigste løp på lang tid, var han ute på langtur igjen. Fire timer i Leutasch, noen kilometer utenfor VM-byen Seefeld, uten frokost, og trolig litt i ørska over å føle seg helt energitom.

– Jeg var rolig på dette her. Vi bestemte oss for at dette er planen. Den var signert, laminert og hengt opp på veggen, sier Nossum.

Saken fortsetter under bildet.

VM-KLAR: Tønseth stiger ut av den norske smøretraileren under en av treningsdagene her i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sukkersjokket

For fra mandag og frem til han stod på startstreken på 15 kilometeren i klassisk intervallstart på onsdag i Seefeld, hadde Tønseth følelsen av at han var helt utslitt, at hele kroppen kjentes treg, etter nok en firetimers løpetur uten matinntak.

Han spiste som normalt etter løpeturen, vanlig husmannskost, som han selv sier, men forsøker å styre unna mat med for mye raske karbohydrater.

Noen timer før rennstart proppet han i seg skiver med polarbrød. Fylt med sjokoladepålegg. Så mye karbohydrater som overhodet mulig. Kroppen hans dirret av sukkersjokk, ifølge ham selv. Det er ingen tilfeldigheter i opplegget. Tønseth har en mal der han vet nøyaktig hva han skal gjøre av trening, aktivitet og matinntak.

Saken fortsetter under bildet.

SJEFEN OG UTØVEREN: Vidar Løfshus og Tønseth, her etter at ski-løperen var på medaljeseremoni etter femteplassen onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gambling

Da han var ferdig med opplegget skulle han få følelsen av å fly i løypene - og forsøke å sikre VM-gull på 15 kilometeren i Seefeld. Det var så nære, så nære. Tønseth var med i teten hele veien og luktet definitivt på gull inntil det gjenstod noen kilometer. Men så var det stopp. Det holdt til en femteplass. Tønseth var bare 3,9 sekunder fra å ta bronsen.

Opplegget til Tønseth inn mot 15 kilometeren kostet så mye at han innrømmer at det ville vært gambling å stille til start på stafetten. For å forstå enda mer, kan du under lese enda flere detaljer om Tønseths unormale hvileforbrenning.

Saken fortsetter under bildet.

UTSLITT: Tønseth, her sammen med landslagslege Øystein Andersen etter 15 kilometeren. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Får i seg mer enn nok kalorier

Den handler blant annet om Tønseths spesielle matinntak før konkurranser. Et tema som ikke er enkelt å snakke om uten at det kan misforstås for yngre og lovende utøvere som har landslagsløperne som forbilder.

Før Nossum forteller hvorfor og hva Tønseth har holdt på med ved enkelte konkurranser denne sesongen - og før 15 kilometeren i VM - er han derfor helt klar og tydelig på at dette ikke handler om fasting eller slanking, når Tønseth kutter frokost før en lang løpetur to dager før konkurranse.

Det handler i stedet om det stikk motsatte, sier Nossum, som deretter forteller at eleven får i seg mer enn nok kalorier, men at han har endret sammensetning av hva han spiser.

Manglende stabilitet

Så fortsetter han.

Da Nossum og Tønseth i april og mai i fjor evaluerte ski-profilens sesong landet de ned på at de ville gjøre noe med Tønseths stabilitet. Tønseth påpeker at han ved enkelte anledninger, som i en hvilken som helst Tour de Ski-etappe, eller i et lengre løp, kunne gå helt tom.

Våren 2018 bestemmer allroundtreneren, Tønseth, landslagslege Øystein Andersen og enkelte personer på Olympiatoppen å nøste opp i utfordringen.

Saken fortsetter under bildet.

GULLVINNER: Didrik Tønseth gikk kun ett renn i OL. Da ble han til gjengjeld mester på stafett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Veldig unormalt

De har en følelse av at Tønseth nærmest går på høyoktan hele tiden, bruker mer karbohydrater enn andre til enhver tid, selv når han hviler.

– Men når jeg, du og andre hviler, så kommer stort sett energien vi trenger fra fett. Dermed går vi ikke tom for karbohydrater. Men jeg hadde en følelse av at han under hvile bruker karbohydrater for å få tilgjengelig energi. Det er unormalt. Veldig unormalt, sier Nossum.

Feiltest?

Via Olympiatoppen får Nossum og de involverte fra landslaget tak i en australsk spesialist på hvilemetabolisme som er i Oslo for å holde foredrag. De ønsker en såkalt «second opinion».

Men da den australske eksperten målte hvilemetabolismen til Tønseth, så slo han etter hvert fast at det må være en feilmåling. Han mente de ikke kunne stole på resultatene og at Tønseth – basert på målingene han fikk gjennomført – lå 30-40 prosent over normalt hvilestoffskifte.

De beslutter at de skal teste igjen dagen etter, bare for å sjekke om det er noe som ikke stemmer. Men Andersen, Nossum, Tønseth og den australske eksperten får samme resultat som dagen før. Eksperten slår fast at det er helt spesielt at en utøver innen utholdenhetsidrett har en sånn metabolisme.

Saken fortsetter under bildet.

VIKTIG PERSON: Eirik Myhr Nossum har betydd mye for Didrik Tønseth i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

«Skal være jævlig mot kroppen din»

Funnene gjør at de begynner jobben med å finne ut hvordan Tønseth kan leve bedre med situasjonen. Verken han eller Nossum ønsker at han plutselig sprekker i et VM-løp.

Etter diskusjoner med helsepersonell, lege Andersen i skiforbundet, Olympiatoppen bestemte de seg for å være kreative. I 2017/2018-sesongen forsøkte de hele tiden å ha masse karbohydrater tilgjengelig for Tønseth. Likevel gikk han tom. Dermed tenkte de at de skulle gjøre stikk motsatt.

– Vi tenkte at «nå skal du være jævlig mot kroppen din. Du skal egentlig bare gi blaffen i alle signaler kroppen gir», sier Nossum – og påpeker igjen, slik han gjorde innledningsvis, at dette overhodet ikke er en kur eller metode for andre unge utøvere å gjennomføre.

Saken fortsetter under bildet.

KONTROLL: Det nærmer seg vinter for Didrik Tønseth, her på treningssamling i Livigno i september. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ble normal

Før klarte Tønseth nesten ikke å gå til frokosten uten å spise en karbohydratbar først. Nå skulle han kutte veldig mye karbohydrater i kosten.

Nå kommer vi tilbake til innledningen i denne saken. Tønseth skulle i stedet gjennomføre enkelte lange og rolige treningsøkter etter inntak av vann, men uten frokost først. Dette er ifølge Nossum noe enkelte syklister har gjort før. Teorien er at du skal lure kroppen til å bli en bedre fettforbrenner.

Gjennom våren og sommeren så de etter hvert at Tønseth sluttet å gå tom på treningsøktene.

– Han ble en normal idrettsutøver. Jeg var sammen med ham mange samlingsdøgn før midten av sommeren. Frem til da hadde jeg til gode å se at han gikk tom. Han sa han sov godt. Han våknet ikke lengre sulten om natten.

«Flyr»

Vår og sommer går over i høst når Tønseth skal løpe NM i terrengløp søndag 14. oktober. Han lover på tro og ære at han ikke hadde noen forhåpninger om å vinne.

Han gjennomfører en morgen uten frokost og en fire timer lang løpetur. Føler seg ikke spesielt sprek, egentlig elendig, frem til konkurransedagen. Men han vinner og føler han «flyr» i terrenget.

SOLEKLART BEST: Didrik Tønseth, her etter seieren på 15 kilometeren på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kort tid senere tar de en ny hvilemetabolisme-test på samling. Nossum forteller at den ikke er totalt endret, men at den er roligere enn tidligere. Det betyr mindre «fyring av karbohydrater».

Etter løpegullet i Trondheim-terrenget har Tønseth bare fortsatt å teste modellen. Det har resultert i at han har sluttet å gå tom i konkurranse – og en rekke råsterke resultater denne sesongen.

Han vant langrennsåpningen på Beitostølen i 15 kilometer klassisk intervallstart.

– Det beste løpet jeg har gått i år, kommenterer Tønseth.

Han fikk en liten nedtur i Kuusamo på samme distanse helgen etter. Men på Lillehammer, første helgen i desember, vant han på imponerende vis minitouren der.

Etter Tour de Ski kvalifiserte han seg til sesongens store hovedmål, nemlig 15 kilometeren i VM, ved å bli nummer tre i det svært viktige uttaksrennet i Otepää.

Saken fortsetter under bildet.

HER BLE HAN VM-KLAR: Didrik Tønseth ble nummer tre bak Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov under rennet i Otepää. Med pallplassen var han klar for samme distanse nå i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Siste sjanse i Ulricehamn

At han landet på å løpe seg tom også i VM ble klart under verdenscupen i Ulrichehamn uken etter Otepää.

Tønseth dro en dag tidligere enn alle andre for å gjennomføre opplegget til punkt og prikke. Han endte med å bli nummer tre på 15 kilometer i fristil – nok et råsterkt løp av 27-åringen.

– Hadde det ikke funket da... Jeg var nødt til å prøve en siste gang – og det funket. Heldigvis.

Saken fortsetter under bildet.

NYTT PALL-LØP: Didrik Tønseth går over målstreken i Ulricehamn. Løpet er godt nok til tredjeplass og nok en pallplass. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Koster mye

Men opplegget har ikke bare vært enkelt og det eneste usikkerhetsmomentet er hvordan kroppen hans reagerer på påkjenningen noen dager senere.

– Han har kjent selv at dette koster. Fysisk, men ikke minst mentalt. Det gjør at inngangen til konkurranse blir knallhard for ham. Ikke bare er skirennene tøffe for ham, men han står også opp grytidlig, når ingen er i nærheten av å være våkne engang, for å trene i fire timer og følge opplegget.

Onsdag var han svært nære å ta en VM-medalje på grunn av hans ekstreme rennforberedelser. Fredag heier han på lagkameratene etter å ha sagt ifra at opplegget kostet for mye.