Det bekrefter 29-åringen overfor NRK tirsdag – og som innebærer at han må bygge sitt eget støtteapparat og stå på egne bein inn i OL-sesongen.

– Det er selvfølgelig kjedelig, jeg har sett den komme og etter to trøblete år så var ikke det noe stor overraskelse, men det er tungt, det er det, sier Tønseth.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under VM i Oberstdorf i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK har vært i kontakt med allroundtrener Eirik Myhr Nossum torsdag, men han vil ikke bekrefte eller avkrefte noen ting og viser til uttaket som offentliggjøres 4. mai.

På spørsmål om hvor tøft det har vært å ta ut laget i år, svarer treneren slik:

– Det å ta ut et herrelag til mesterskap, eller en landslagstropp, det er fryktelig tøft. Det er harde bud. Og selvfølgelig er resultat det desidert viktigste, sier Nossum.

Stille siden januar

Det var våren 2014 han gjorde sitt inntog på landslaget. Siden har han vært fast inventar blant Norges beste allroundløpere. Men de siste to sesongene har det vært blytungt.

Fra å ha levert pallplasser i verdenscupen og vært nær VM-medalje i Seefeld sesongen 2018/2019, har noe skjedd de to siste vintrene.

NÆR VM-MEDALJE: Didrik Tønseth hjelpes ut av målområdet etter 15 kilometeren i VM i Seefeld i 2019. Tønseth var nære medalje, men en sprekk mot slutten holdt bare til en femteplass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

De gode resultatene har uteblitt og sist vinter har både han og landslagsledelsen vært i villrede om situasjonen.

Under NM på Tønseths hjemmebane i Granåsen i midten av januar, meddelte trener Eirik Myhr Nossum at elevens sesong var over allerede da.

Siden har det vært stille rundt ham.

– Tåler endelig å trene igjen

Men han sier han har fått det han kaller svært viktig hjelp av Olympiatoppen Midt-Norge de siste månedene. Der har fagpersoner hjulpet ham med å granske hva det er som har skjedd, beskriver han.

HER AVSLUTTET HAN SESONGEN: Didrik Tønseth, her under NM i Granåsen i januar i år. 30 kilometeren var sist gang han gikk et skirenn. Foto: Ole Martin Wold / NTB

De har ikke funnet eksakt hva som har vært galt, men gjort justeringer, testet, prøvd ulike ting både når det gjelder trening og kosthold.

– Jeg har egentlig fått oppløftende resultater. Jeg har fått kroppen til å bli i godt gammelt slag på tester. Så jeg føler jeg har gjort en grundig jobb sammen med dem. Det er jo motiverende, sier Tønseth.

– I vinter så det ikke ut til å være i nærheten. Svarene jeg har fått de siste månedene viser at jeg endelig tåler å trene og prestere igjen.

Har startet å planlegge opplegg

Han er klokkeklar på at målet nå er å kvalifisere seg for OL i Beijing februar 2022 og være en del av verdenstoppen igjen. Tønseth erkjenner at han må finne en smart vei dit når man ikke er på landslag og ordne et opplegg godt nok for å ta mesterskapsmedalje.

– Jeg har forutsett at dette kom til å skje. Jeg har kommet et stykke i et å lage et ordentlig opplegg ved å knytte til meg fagpersoner som jeg har brukt og vil benytte meg av videre.

På NRKs spørsmål om det er aktuelt å knytte til seg Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug i privatlaget Team Eidissen BN Bank, svarer Tønseth «ingen kommentar».