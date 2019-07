Tidligere doper tror ikke touren er ren: – Det har vært doping siden det første Tour de France

Europadrømmen knust for Brann

Daouda Bamba tente et håp for Brann-avansement i europaliga-kvalifiseringen da han sendte de rødkledde i ledelsen ti minutter etter sidebytte. Men med to sene scoringer fra Shamrock Rovers tapte Lars Arne Nilsens menn 2-1 og 4-3 sammenlagt.