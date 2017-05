– Det er noe jeg har grublet på i mange måneder. Å være borte så mye fra barna sine, har tatt på. Jeg har et ønske om å være en del av hverdagen deres. Så vil fremtiden vise om jeg er ferdig med utlandet eller ikke, sier Thoresen til NRK.

33-åringen, som sto uten kontrakt etter oppholdet i Zürich, har vært tydelig på at han en gang ønsket å komme tilbake til moderklubben Storhamar, som han forlot for 16 år siden.

Nå er dagen kommet.

Klausul i kontrakten

Thoresen og Storhamar har lenge vært i dialog om mulige løsninger ved et comeback.

Veteranen ønsket å la døren til profflivet stå på gløtt, og Storhamar har naturlig nok lyttet.

TILBAKE: Patrick Thoresen i Storhamar-garderoben. Foto: Morten Stenberg / NRK

Dermed har Thoresen en klausul i ettårskontrakten om at han kan forlate klubben mellom 1. og 31. desember.

– Det er viktig for meg å ha en åpning i kontrakten. Jeg har et vindu i desember, men jeg vil signalisere at det ikke er hensikten å dra, sier Thoresen før han forklarer:

– Jeg er fortsatt i en god alder. Jeg har bevist med godt spill i Zürich og i VM at jeg holder et godt nivå ennå. Det er tungt å sette en strek over utenlandslivet. Ingen har godt av at noen skulle ønske de gjorde noe annet. Derfor ville jeg ha den tryggheten.

Sportsleder Sjur Rakstad-Larsen forklarer at klubben vil sitte igjen med den tiltenkte lønnen hvis Thoresen drar i desember.

– Han har fått ett tilbud, og det sa han var greit. Det er en topplønn av det vi har i Storhamar, sier Rakstad-Larsen til NRK.

Han ser flere gevinster med en Thoresen-retur.

– Det betyr enormt mye. Vi vet hva han står for både på isen og i garderoben. Det vil også gi stor interesse for klubben.

– Kan ikke vinne alene

Det er gått mange år siden Storhamar, som hadde sin storhetstid på 90-tallet, ble norgesmestere (2008).

Men med en av norgeshistoriens beste spillere på laget, vokser også forventningene betraktelig.

Thoresen mener Storhamar ser sterke ut på papiret, men:

– Du er ikke noe bedre enn det svakeste leddet. Du vinner og taper sammen. Jo flere spillere som hever laget, jo bedre er totalen. Men du kan ikke gå ut der og vinne alene, påpeker Thoresen, som blant annet får selskap av broren Steffen kommende sesong.

Patrick Thoresen ble tidenes yngste Storhamar-debutant som 15-åring i 1999.

Supertalentet tok fatt på profflivet kun to år senere, og Thoresen har en lang rekke storklubber på CV-en:

Djurgården IF (Elitserien), Edmonton Oilers (NHL), Philadelphia Flyers (NHL), Salavat Julajev (KHL), SKA St. Petersburg (KHL) og ZSC Lions (National League A).

Nå sluttes på mange måter ringen i Hamar.