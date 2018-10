Thingnes Bø uenig med NRK-ekspert: – Jeg tror han må sjekke synet sitt

Det har vært en høst preget av mye treningsfravær for Johannes Thingnes Bø. Etter bryllup og påfølgende bryllupsreise i sommer, avslørte 25-åringen at han knapt hadde trent i perioden.

Deretter fulgte to uker med sykdom i høst, som på ny holdt han borte fra trening. Det fikk NRKs ekspert, Ola Lunde, til å si at han tror Thingnes Bø har for tynt grunnlag til å kjempe om den gule trøya denne sesongen.

Det er ikke Thingnes Bø selv enig i. Når NRK møter ham er han i full gang med trening i Holmenkollen.

– Jeg tror Ola Lunde må sjekke synet sitt. Han ser ofte litt feil, ler Thingnes Bø, mens han sjekker treningsøktens forrige skyteserie.

Skal kjempe om den gule trøya

Thingnes Bø mener selv grunnlaget er godt, og avviser Lundes mistanker om at formen ikke holder.

TVIL: NRKs ekspert Ola Lunde tror ikke Thingnes Bø kan kjempe om den gule trøya denne sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er kanskje tynt for folk flest, men for min del føler jeg meg bra. Jeg vet jeg er der jeg skal være. Testmessig har jeg testet det samme som i fjor. Jeg ser ingen grunn til at jeg ikke skal kunne vinne den gule trøya i år.

Og Thingnes Bø har lagt planen for å kjempe om trøya. Det starter med gode resultater i verdenscupåpningen på Beitostølen.

– Jeg håper å sette meg i respekt fra dag én, for denne sesongen har jeg lyst til å ta et steg opp, sier Thingnes Bø.

25-åringen mener hans kropp har egenskaper som gjør at han tåler noen uker uten trening, uten at det skaper problemer senere i sesongen.

– Skiskyting er ikke matematikk. Hvis det var den som trente mest, som var best om vinteren, så hadde ikke jeg vunnet. Sånn er det heldigvis ikke. Jeg trener ekstremt bra på det jeg gjør, og responderer kjempegodt på trening. Så om jeg får en uke eller to på benken, så har det ingenting å si. Jeg kan hoppe rett inn i det, og føle meg like bra igjen, forteller han.

Får støtte av Svendsen

Tidligere lagkamerat Emil Hegle Svendsen er enig med Thingnes Bø i det poenget.

– Han er ikke den som trener mest, men han utnytter det han har fått fra naturens side på en glimrende måte. Han er en som går fort selv om han ikke har trent mest, sier Svendsen, og slår fast at han fortsatt tror Thingnes Bø kan vinne verdenscupen sammenlagt.

STØTTER: Thingnes Bø får støtte fra Emil Hegle Svendsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå er han tilbake i full trening, men det har vært uklart hva som satte Thingnes Bø på sidelinjen i to uker. Selv kan han oppklare saken.

– Det gikk noen rykter om at jeg hadde fått norovirus, men det er feil. Jeg har ikke sittet på potten i to uker, sier en lattermild Thingnes Bø, og sikter til denne saken fra TV2, hvor idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset sa at han hadde fått norovirus.

– Jeg får skylde på Odd-Bjørn. Det er falsk alarm.

Thingnes Bø forteller at det er en annen sykdom som slo han ut.

– Jeg har hatt rhinovirus. Det er et forkjølelsesvirus. Så jeg har vært forholdsvis oppegående, men langt ifra frisk nok til å kunne trene. Nå skal jeg prøve å bygge meg gradvis opp, og det kjennes veldig bra ut.