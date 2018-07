Thingnes Bø innrømmer at formen er dårlig : – Hvetebrødsdagene har tatt knekken på meg

– De beryktede hvetebrødsdagene har tatt knekken på meg, ler Thingnes Bø.

Den nygifte 25-åringen møter NRK i det skiskytterlandslaget møtes igjen for å bygge seg opp til neste sesong.

Og endringene i den sivile statusen innebærer at de første øktene på denne tiden av året er enda tyngre enn normalt.

– Jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke har trent noe som helst. Jeg gir formen min 2 av 10, sier Thingnes Bø.

BEDRING I SIKTE: Johannes Thingnes Bø er mer fornøyd med skytingen enn den fysiske formen, men legger ikke skjul på at han må forbedre seg også på det området. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Man gifter seg bare én gang

Trening har vært erstattet av utdrikningslag med kameratene før bryllup og bryllupsreise med kona Hedda Kløvstad Dæhli.

Det gjør en ekstra tøff start på oppkjøringen hver eneste kalori som må forbrennes i ukene som kommer.

– Jeg er skiskytter 24/7 hele tiden ellers, men man gifter seg bare én gang. Jeg har tatt det rolig og feriert sammen med min kone, sier han.

– Vi har nytt nyforelskelsen, så er det godt å få et slag i trynet når jeg er tilbake på trening.

– Formen kan bare bli bedre

Trener Egil Kristiansen er på ingen måte uenig med Thingnes Bø i at det er et stort forbedringspotensial.

– Formen hans er dårlig, det kan jeg være helt ærlig på. Den kan bare bli bedre, sier Kristiansen som likevel bedyrer at det ikke kommer som noen stor overraskelse.

ROLIG: Trener Egil Kristiansen sier formen til Thingnes Bø bare kan bli bedre, men er også trygg på at den kommer til å bli nettopp det. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Derfor er han heller ikke bekymret.

– Vi har vært klar over det, med mye som skulle ordnes og styres rundt bryllupet. Med 100 % fokus fra nå er jeg helt sikker på at han er der han skal være når alvoret begynner.

Det samme er nygifte og nyforelskede selv.

– Kanskje har jeg hvilt litt for godt, men det gjør meg bare mer motivert for å komme tilbake. Jeg må ta meg selv i nakken, men jeg vet med meg selv at jeg er lett mottakelig for trening, sier Johannes Thingnes Bø.

– Alltid godt å være to

Storebror Tarjei er ikke med på uken samling, og ifølge Johannes heller ikke i sin beste form om dagen.

– Han følger jo mitt skjema med å ikke trene i juli, og nå har han bare trent 2–3 dager etter å ha vært syk. Han sier selv at formen er veldig skrantende, sånn som meg, så vi får bare teame oss opp i Oslo etter campen her for å legge en skikkelig slagplan slik at begge Bø-brødrene er på topp når vinteren kommer.

HELLER IKKE I STORSLAG: – Vi må legge en slagplan slik at begge Bø-brødrene er på topp til vinteren, sier Johannes om storebror Tarjei (bildet) Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Er det deilig å være på samme nivå?

– Det er alltid godt å være to, det er det, humrer Johannes Thingnes Bø.