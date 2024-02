Bekreftet: Horner får fortsette som Red Bull-sjef

Det har vært stor usikkerhet rundt fremtiden til Christian Horner etter at en kvinnelig kollega anklaget ham for trakassering, men onsdag bekrefter Red Bull at briten får fortsette som lagsjef for Formel-1-laget.

– Den eksterne etterforskningen av anklagene mot Horner er fullført, og Red Bull kan bekrefte at anklagen er avvist, står det i en uttalelse fra Red Bull.

Horner ble gransket tidligere denne måneden, og 50-åringen ble avhørt 9. februar. Briten har hele tiden avvist anklagene, og er altså frikjent for de rett før sesongstart.

Horner har vært lagsjef i Red Bull siden 2005, og har blant annet vært med på tre strake VM-titler til Max Verstappen. Denne helgen starter 2024-sesongen i Bahrain.