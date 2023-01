Det ble trippelt norsk på herrenes skiskyttersprint i Pokljuka. Og øverst på pallen stod nok en gang Johannes Thingnes Bø.

– Det er fantastisk. Jeg blir aldri lei av å vinne, sier han til NRK.

Før sesongen er halvgått har han allerede samlet med seg totalt 689 verdenscuppoeng, og leder med 64 poeng på Sturla Holm Lægreid, som ble nummer tre på fredagens sprint. Til Emilien Jacquelin på tredjeplass er det hele 370 poeng.

– Det er nok for langt opp til meg og Sturla for resten, mener Thingnes Bø.

– Jeg har gitt opp den kampen, erkjenner franskmannen etter et skrekkrenn med fem bom og en 64.-plass.

Ekspert-kritikk

Det får NRKs ekspert til å reagere.

– Jeg synes det blir for dumt. Det er en spennende duell mellom Johannes og Sturla, men når mannen som ligger på tredjeplass har gitt opp etter ett renn etter jul, da synes jeg IBU skal ta en ny kikk på det poengsystemet. Jeg synes ikke de treffer med det, sier Synnøve Solemdal.

Det nye poengsystemet før denne sesongen har fått mye negativ oppmerksomhet fra utøverne. Spesielt var de kritiske til at man nå ikke kan stryke to renn, men også at vinneren nå får 90 poeng fremfor 60 trekkes frem.

– Jeg og Sturla har vært på pallen i nærmest hvert eneste renn. De andre har variert veldig. Med det nye poengsystemet blir det slik. Vi får se utover om det blir flere som kommer på pallen enn meg og Sturla, sier Thingnes Bø.

TRIPPELT: Johannes Thingnes Bø vant foran storebror Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid. Foto: Darko Bandic / AP

Heller ikke Jacquelin er begeistret for endringene.

– De øker forskjellene, spesielt når det er så vanskelig å vinne. Vi får se på slutten av sesongen hvor stor forskjell det er på det gamle og det nye systemet, forteller han.

Sportsdirektør i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) mener det nye systemet ikke vil utgjøre noen forskjell når det telles opp til slutt.

– Generelt så belønner poengsystemet de beste prestasjonene bedre enn før, men også med det gamle systemet så ville Johannes vært langt foran nå, så det er ikke systemet som lager dette enorme havet, det er utøvere som presterer ekstraordinært for øyeblikket, poengterer Daniel Böhm.

«Alle» gir opp

Mange hadde et uttalt mål om å vinne den gule trøya før sesongstart. Vetle Sjåstad Christiansen er nå nummer fire, 376 poeng bak landsmannen. Også han har gitt opp.

– Jeg tror jeg skal konsentrere meg om å treffe en blink eller to mer på stående, og det Johannes gjør er ellevilt. Samtlige blir jo parkert, fastslår han.

Også Sebastian Samuelsson og Quentin Fillon-Maillet er helt hektet av og retter nå blikket mot VM.

– Det er ingen som har sjans mot ham, sier «Sebbe».

– Han «dreper» idretten. Han går ekstremt fort på ski. Sturla imponerer også, roser fjorårets verdenscupvinner, Fillon-Maillet.

Norge har fem av sine herrer inne på topp 10 sammenlagt, mens Tarjei Bø er nummer 13. NRKs ekspert er skuffet over konkurransen fra de utenlandske.

NY SEIER: Johannes Thingnes Bø tok sin fjerde strake sprintseier i verdenscupen, og Norges 10. seier på rad. Foto: Darko Bandic / AP

– Jeg må hylle de norske, men vi savner ordentlig kamp fra en utlending. Jeg tror en grunn kan være at det er sesongen etter OL. Vi har sett før at mange topper form til det, så kanskje de har sluppet seg for langt ned etter det. Tatt litt fri og lufta har gått litt ut av ballongen, mener Synnøve Solemdal.

Drama før start

Det var dog ikke alt som tydet på at stryningen skulle ta sin fjerde strake sprintseier før rennet.

– Han har hatt store problemer på innskytingen her, rapporterte Ola Lunde om Johannes Thingnes Bø før sprintstarten.

For verdenscuplederen var frem og tilbake mellom matta og trenerne flere ganger for å få hjelp til å se på våpenet. Sluttstykket var ikke festet godt nok etter at han hadde pusset våpenet før konkurransen, forklarte Lunde.

– Man blir alltid nervøs når Johannes holder på sånn. De skrudde fast delen i grevens tid, men jeg vil tro det skaper litt usikkerhet før første skyting, mener NRK-ekspert Harri Luchsinger.

TRØBLET: Johannes Thingnes Bø sleit under innskytinga før sprinten, men det så ikke ut til å prege ham i løpet. Foto: Darko Bandic / AP

– Det var litt dramatikk der. Ladearmen har vært litt treg de siste dagene. Jeg demonterte våpenet i dag tidlig og pusset det tørt. Da jeg kom til standplass var ladearmen tørr og noe som hadde skrudd seg feil. Jeg klarte ikke å presse frem skuddet helt. Patrick så det og fikk fikset det, forteller Thingnes Bø selv.

Og da han gikk i mål til en ledelse på 56 sekunder, som til slutt ble 48 sekunder foran Tarjei Bø, hang superlativene løst.

– Det er spinnvilt. Det er galskap. Det er i en egen verden, en egen galakse, utbrøt kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Han går så enormt. Det er verdens klart beste, og han viser det nok en gang, fulgte Lunde opp.

Thingnes Bø cruiser inn til mål Du trenger javascript for å se video.

– Berget meg inn

Han trakk også frem våpentrøbbelet før start i sin hyllest av nordmannen, som vant med sin største seiersmargin på sprint noen gang.

– Det viser hva som bor i ham, evnen hans til å være rolig. Det er så lett å bli stressa der og levere dårlig, men han er fantastisk til å legge dårlige ting bak seg veldig kjapt, mener NRKs mann på standplass.

– Jeg er jo matematiker, så jeg stoler på at er det fiksa så er det fiksa, sier Thingnes Bø.

– Jeg ble ikke stresset med tanke på løpet, men med tanke på å rekke å bli ferdig før innskytingen var ferdig. Jeg berget meg fint inn og var ferdig halvt minutt før fristen, utdyper han videre.