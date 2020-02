Norge lo av franskmannens forberedelser - mener den uvanlige oppladningen sikret gullet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Den som ler sist, ler best, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Det har nesten gått en time side han tapte spurten om jaktstart-gullet mot franske Émilien Jacquelin.

Men allerede søndag morgen fikk Bø et forsvarsel om at franskmannen hadde ambisjoner om noe stort.

Da de norske skiskyttergutta etter frokost la ut på en lite morgenjogg, så de at 24 år gamle Jacquelin reiste til stadion med børsa på ryggen.

TOPP TRE: Johannes Thingnes BØ (t.v.) tok sølv bak franske Émilien Jacquelin, men foran russiske Aleksandr Loginov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er svært uvanlig å gjøre samme dag som du skal gå renn.

– Vi skjønte lite da vi så han gå med børsa på ryggen ut hotelldøra i dag tidlig. Så vi lo litt, sier Bø.

– For det hadde ikke vært noe for dere?

– Nei, det er jo litt forskjellig taktikk. For alt jeg vet kan det være at han hadde mistet børsa i bakken og måtte skyte den inn så han slapp å bruke tid på det. Det vet jeg ikke, sier Bø.

GULLKYSS: – Jeg visste at om det var en som kunne klare det, var det Émilien, sier Martin Fourcade om jaktstartgullet til sin yngre lagkamerat Émilien Jacquelin. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Trenerens idé

Før hvert renn er det satt av egen tid til innskyting, der hensikten er å justere sikte og våpen etter forholdene på konkurransedagen. Det var derfor nordmennene stusset over franskmannens stunt.

– Jeg har aldri hørt om noen som har gjort dette før. Man får jo skutt inn seriene man trenger på innskyting vanligvis, og de andre forberedelsene, som tørrtrening, kan man gjøre på hotellrommet, sier tidligere skiskytter, nå NRK-ekspert, Emil Hegle Svendsen.

Men denne søndagen gikk Émilien Jacquelin mot strømmen og det var ikke fordi han hadde mistet børsa i bakken.

Treningen var helt bevisst. Franskmannen skulle til standplass for å trene skyting før jaktstarten der han startet som nummer seks, et halvt minutt bak ledende Aleksandr Loginov.

– Treneren min kom og spurte meg i går om jeg ville prøve det, og jeg ble overrasket, men tenkte hvorfor ikke. Jeg tror at å skyte i dag tidlig gjorde meg mer avslappet og ga meg mer selvtillit. Og jeg traff jo 20, sier Jacquelin til NRK.

Fasiten ble 20 av 20 treff og gull.

– Han dro jaggu meg opp og trente skyting i dag tidlig og så skyter han 20 treff etterpå. Så merkelig gjort, men ekstremt imponerende, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Har du litt nerver og slikt så kanskje man får litt mer trygghet i forkant, så kanskje dette kan bli vanlig. Hvem vet, sier Emil Hegle Svendsen.

Kritisk nesten-fall

VM-jaktstarten, som startet kvart over tre, endte til slutt med en duell mellom nettopp Jacquelin og Johannes Thingnes Bø. Beggs skjøt fullt på siste stående og gikk likt ut på sisterunden.

Det endte med et taktisk spill som kulminerte i et nesten-fall for nordmannen da han forsøkte å passere franskmannen like før stadion.

Se video av uhellet her:

RYKER GULLET HER? Johannes Thingnes Bø mistet mye av farten da han holdt på å falle like før mål. Du trenger javascript for å se video. RYKER GULLET HER? Johannes Thingnes Bø mistet mye av farten da han holdt på å falle like før mål.

– Tror jeg hadde vunnet

– Jeg kommer på et veldig glassert parti og da står jeg plutselig på én ski i tre meter. Jeg tror jeg kunne passert ham der. Da hadde det sett annerledes ut, sier Bø til NRK like etter målgang.

– Det er et sted du trenger mye fart og han fikk kanskje ikke den farten han trengte da han skulle passere meg. Så da vi rundet hjørnet visste jeg at jeg kom til å bli verdensmester, gliser Jacquelin.

– Jeg mister snerten jeg kunne fått og må begynne farten på nytt. Jeg vet ikke om jeg ville vunnet til slutt, men jeg velger å tro det, sier Bø.

Etter nesten-fallet klarte nordmannen aldri å komme seg forbi franskmannen igjen.

Jacquelin kom til VM uten en eneste seier i verdenscupen, men nå er han altså verdensmester. Etterpå takket han sin erfaring som syklist.

– Jeg trente en del sykkel for noen år siden. Så da han slapp meg foran tenkte jeg på all treningen som syklist og bestemte meg for å spurte i riktig øyeblikk. Jeg visste også hvordan jeg skulle blokkere Johannes, på en fair måte, om han prøvde å gå forbi, sier Jacquelin.

– Han satte meg sjakkmatt

Bø gikk først ut på sisterunden og hadde to valg: Enten prøve å riste av seg franskmannen ute i skogen eller å satse på en sterk avslutning.

Han valgte det siste. Og angret.

– I ettertid ser jeg jo at jeg kanskje burde ha brent til litt mer krefter før på runden. Det kan hende at en annen taktisk variant hadde vært bedre.

– Hvilke annen?

– Da måtte jeg ha kjørt hardt ut og virkelig satt inn støtet en plass i skogen. Jeg ble litt passiv, han satt meg litt i sjakkmatt.

«Ok, du vil leke? Jeg vet hvordan jeg tar deg»

Det ble til slutt et lureløp der Bø stoppet opp og vinket franskmannen forbi. Det gjorde ikke den franske 24-åringen noe.

– Da tenkte jeg; «ok du vil leke, jeg vil leke, men jeg vet hvordan jeg kan ta deg.», sier Jacquelin og smiler.

– Jaquellin er ti kilo tyngre og ti cm høyere, en ordentlig kraftkar. Han hadde nok lavest odds i spurten. Johannes møtte bare en som var hakket hvassere. Litt sånn som Marte møtte Herrmann tidligere i dag, sier storebror Tarjei Blø.

Dermed ble det fransk gull og norsk sølv. Russiske Aleksandr Loginov tok bronsen.

Store, sterke Vetle Sjåstad Christiansen har gått mye mot Jacquelin opp igjennom - og identifiserer seg litt med franskmannen. Han koste seg derfor med gulldullen.

– Jacquelin har jeg gått mye mot. Det var på en måte gøy for meg at han vant i dag. Vi er litt samme typer, litt store og sterke. Så det viser at det er mulig, sier han med et smil.

MÅLGANG: Johannes Thingnes Bø prøver å gå forbi Emilie Jacquelin, men har ikke noen krefter igjen i spurten og blir slått. Franskmannen tar gullet og Alexandr Loginov tar bronsen. Du trenger javascript for å se video. MÅLGANG: Johannes Thingnes Bø prøver å gå forbi Emilie Jacquelin, men har ikke noen krefter igjen i spurten og blir slått. Franskmannen tar gullet og Alexandr Loginov tar bronsen.

Hylles av Fourcade

En som ikke var overrasket over at Bø møtte sin overmann var nordmannens rival Martin Fourcade (4.-plass på jaktstarten).

– Aldri, for han gjorde en perfekt konkurranse i går og også i dag. Han skyter 29 av 30 treff og vi vet hva han kan gjøre i en slik avslutning. Jeg må innrømme at jeg fulgte med på storskjermen på min sisterunde og visste at om det var en som kunne klare det, var det Emilien.

Nå er det store spørsmålet til den unge franskmannen:

– Skal du opp på stadion å skyte før hvert renn nå?

– Det var i hvert fall perfekt i dag. For her er det trening på morgenen for de som ikke var med på jaktstarten, sier Émilien Jacqueli.