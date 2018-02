Tenåringen ble kritisert i to år. Etter å ha floppet i OL, fikk han tidenes revansj

Hvis man først skal se kunstløp, hva kan vel være bedre enn å få se det beste mennesket har å by på av spenst, styrke, ekstreme triks og hopp, sier du?

Hvis dette er det du vil ha, er Nathan Chen alt du kan ønske deg.

18 år gamle Chen har måttet tåle mye kritikk for måten han konkurrerer på. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Den amerikanske 18-åringen har vært en sensasjon i kunstløp de siste årene.

Han tilnærmer seg sporten med rå styrke og fysikk, som han kombinerer med alt det grasiøse kunstløp allerede er kjent for.

Men han har også en kalkulert tilnærming til poengsystemet som ikke alle liker like godt.

Kynisk?

Amerikaneren har nemlig valgt å legge all sin styrke og smidighet inn i et av sportens vanskeligste triks: den såkalte kvadrupelen.

Det er et lett gjenkjennelig triks, og det er kanskje akkurat dette man gjerne ser for seg når man tenker på kunstløp. Utøveren hopper, roterer rundt flere ganger og lander til slutt grasiøst på en fot.

Det er også et triks som belønnes med høye poengsummer hver gang det landes.

Og her starter problemene for Nathan Chen.

Chen har nemlig bestemt seg for at hans måte å vinne på, er å gjøre kvadrupelen så mange ganger som mulig når han konkurrerer. Han er en av de ytterst få som er stabil nok til å satse på dette.

Mens mange av konkurrentene sliter med å bare få landet kvadrupelen et par ganger i ett og samme program, har unggutten fått vane for å like greit lande fem.

Chen er kjent for å være både råsterk og smidig, og i tillegg uvanlig stabil når han konkurrerer. I OL var han imidlertid ingen av delene - i starten. Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP

Kritikk

Han var den første i historien til å greie så mange i samme konkurranse første gang han gjorde det.

Med denne tilnærmingen til poengsystemet har Chen blitt ganske suveren. Før OL hadde han ikke blitt slått på nærmere to år.

Men 18-åringen har måttet tåle massiv kritikk for å «utnytte» poengsystemet. Den amerikanske, tidligere kunstløperen Dick Button sa det slik til New York Times:

– Jeg koser meg ikke med å se på kunstløp mer. Det handler jo bare om kvadrupelen.

Han kritiserer Chen og de som går i hans retning for å ta bort mye av den kunstneriske friheten i kunstløp, og er også kritisk til at poengsystemet har tillatt denne utviklingen.

– Vinneren i OL blir den som gjør flest kvadrupel. Punktum. Tema slutt, sukket Button til avisen.

Floppet fullstendig

Chen har fortalt at kritikken har preget ham.

– Jeg har fått mye kritikk de siste to årene for hva jeg gjør i denne sporten. Men jeg føler dette er den beste måten å skaffe seg medaljer og topp-plasseringer på, har han uttalt.

Dette er bakgrunnen for at ikke alle ble lei seg da Chen, som den store OL-favoritten, endte med å feile fullstendig i de to første konkurransene i Pyeongchang denne uken.

Chen prøvde og prøvde, men han bare falt, snublet og klumset det til. Man kunne se at planen hans var å lande kvadrupelen flere ganger, men det var som om nervene tok ham da det sto om OL-medaljer.

Det ble omtalt som de to dårligste konkurransene i karrieren hans så langt.

Chen falt for presset i de to første konkurransene i OL. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

I kortprogrammet ble han bare nummer 17, og sto trøstesløs og så på da publikum kastet utallige kosebamser (!) mot nummer én, Yuzuru Hanyu fra Japan.

Kosebamsene haglet etter herrenes kortprogram i kunstløp, og ryddehjelp måtte til. Under OL i Sør-Korea har slike kosebamse-ras skjedd flere ganger, og det er tydeligvis en greie. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Historisk revansj

Her kunne historien stanset. Men 18-åringen hadde ikke planer om å avslutte lekene uten å vise hva han er god for.

Chen møtte opp til fristilkonkurransen natt til lørdag (norsk tid), vel vitende om at han med all sannsynlighet var sjanseløs på en topp-plassering på grunn av det håpløse utgangspunktet (17.-plass).

Eller var han egentlig det?

Det var nemlig én siste ting han kunne prøve på i OL: Å skrive historie - en gang til.

Da han gikk på isen for sitt fristilprogram, hadde han allerede bestemt seg. Publikum fikk se en alvorlig, tilsynelatende nærmest trist Chen stå og vente på at musikken skulle settes i gang.

Han begynte programmet, og landet først én kvadrupel, og deretter en til. Chen virket rolig og stabil igjen.

Det ble tre, fire - og til slutt satt også den femte kvadrupelen. Det gikk et gisp blant publikum da de skjønte at tenåringen var ikke ferdig der.

Han gikk for en sjette, som den første i historien.

18-åringen tok sats, fikk god høyde og greide alle rotasjonene.

Det var hans siste sjanse i OL til å vise hva han er god for, og Chen grep den med begge hender. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Det så skummelt ut da hånden hans så ut til å falle ned i isen, men den historiske kvadrupelen ble godkjent.

Chen føyk til topps på resultatlista.

Han kunne like gjerne pekt nese til alle som har kritisert ham. Revansjen var komplett.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

18-åringen viste ingen følelser etter å ha fullført det historiske programmet. Han verken smilte eller kastet armene i været. Han var bare helt rolig.

Etterpå forklarte han at han hadde tenkt at han like gjerne kunne prøve, han hadde jo ikke så mye mer å tape.

– Helt ærlig, å levere et så røft kortprogram tok bort alt presset fra meg. Det var bare meg på isen, publikum og å nyte å få oppleve OL. Jeg hadde lyst til å reise hjem og føle meg fornøyd, og det gjør jeg absolutt nå, sier han til NBC.

Blir «høy» av trikset

På grunn av det håpløse utgangspunktet ble det ingen medalje til Chen til slutt, men han ligger an til å greie topp 10.

Chen er ikke bare en kynisk konkurranseperson. Han er også en 18-åring som blir giret av å mestre et av sportens vanskeligste triks. Foto: Bernat Armangue / AP

Det sier jo litt om verdien av en kvadrupel. Men det er ikke bare poengene som gjør at Chen har denne trangen til å gjøre trikset.

Om vi skal tro det han sier, handler det også om at han rett og slett elsker det - og er blitt avhengig.

– Det er nesten som om du blir litt høy av hoppet, og du vil bare gjør det igjen og igjen og igjen, sier han til New York Times.

– Det er noe jeg ikke har funnet noe annet sted, legger han til.

Han håper også at kritikerne snart vil se annerledes på det han gjør.

– Kanskje ting vil forandre seg i fremtiden. Dette er måten jeg har tilnærmet meg sporten på, og mange andre også. Den som gjør det best, er den som vinner.